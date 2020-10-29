Анатолий Цой стыдится своего прошлого

О жизни Анатолия Цоя было известно немного. Лишь несколько месяцев назад поклонники узнали, что ради образа сердцееда певец десять лет скрывал жену и детей. На днях же артист решил открыть еще одну свою сторону, в этот раз плохую.
В интервью "7дней.ru" Анатолий признался, что его школьные годы были насыщенными. Он часто дрался не только со сверстниками, но и с учителями. Из-за конфликта с Цоем и его друзьями-хулиганами преподаватели увольнялись.
Также певец не стал скрывать, что злоупотреблял алкоголем и курил сигареты. Анатолий уверяет: все осталось в прошлом. "Мне за это порой стыдно", – признался он.
Напомним, Анатолий Цой прославился в 2014 году, став участником группы MBAND. Несмотря на успех, в 2020-ом коллектив распался, а его вокалисты объявили о начале сольной карьеры.
За год Анатолий успел не только представить свои новые песни, но и принял участие в грандиозном проекте "Маска". Заняв первое место в шоу, Цой стал более популярным вокалистом.
Правда, скандалы, как настоящего представителя шоу-бизнеса, его не обходят стороной. Весной Анатолия обвинили в плагиате кавера на песню "Позови меня с собой". Якобы певец "украл" аранжировку у белорусской исполнительницы.
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