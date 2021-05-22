Лолита похвасталась горячим любовником: Галантный бандит на авто

Звезда рассказала о страстных отношениях из прошлого. Лолита Милявская изменяла бывшему мужу Александру Цекало.

Когда отсутствие карьерного роста отравляло артистке жизнь, а брак с известным шоуменом дал трещину, Лолита Милявская нашла отдушину в интрижке на стороне. Она отправлялась на тайные свидания с любовником, заявляя Александру Цекало, что идет выгуливать собаку. Сейчас певица уверена — это был самый красивый роман в ее жизни и не скрывает, что ее кавалер был связан с криминалом.

"Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались", — ностальгически объявила Лолита Милявская в интервью Карену Адамяну. У эстрадной дивы остались весьма нежные и теплые воспоминания о секретной связи с воздыхателем. По словам звезды, бандит-ухажер никогда не впутывал ее в преступную деятельность, не подвергал стрессу, а наоборот стремился подарить счастье.

Артистка сообщила, что любовник подкупал ее работодателей, чтобы она не переживала из-за работы и продолжала вокальную деятельность вопреки всему. Лолита Милявская получала гонорары, источником которых был ее фаворит из криминального мира. "Он делал очень много, чтобы я в себя поверила", — выразилась роковая брюнетка.



Исполнительница хита "На Титанике" с нескрываемой тоской сообщила, что тот галантный ухажер уже умер. Он остался для Лолиты Милявской важным человеком, который сумел привнести в ее жизнь любовь, когда все вокруг разбивалось вдребезги.