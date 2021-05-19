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Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита заявила о причастности к порноиндустрии

Похудевшая Лолита заявила о причастности к порноиндустрии

После развода с Дмитрием Ивановым Лолита Милявская заметно похорошела. Теперь стало ясно, что является причиной.

Продолжение: Получила то, что ожидала: Лолита откровенно высказалась о выступлении Манижи
прочитано 536 раз

Певица рассказала, что после развода с абьюзером Ивановым она сама себя не узнает. Милявская сильно похудела и похорошела. Также ее карьера пошла в гору – Лолита стала востребованной на ТВ, и ей предложили вести популярное "ДНК-шоу".

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Пользуясь служебным положением, Лолита решила сама пройти тест ДНК и оказалась очень удивлена. По ее словам, это была сложная процедура. Нужно было сдать много слюны. Также перед этим нельзя было курить три дня, даже электронные сигареты.

Как выяснилось по итогам теста, у Лолиты стойкий иммунитет к нескольким видам вирусов. Ей не грозит старческий маразм и другие отклонения, связанные с возрастом. Судя по результатам исследования, ее жизнелюбие поможет ей в старости оставаться в трезвом уме.

Впрочем, однажды о своей веселой жизни Лолита и сама прочла в "Википедии", у которой на тот момент произошел сбой. Вышла очень забавная история.

"В итоге я прочла, что мне 95 лет, у меня бразильский муж порноактер, которому 46, и у нас трое детей. По-моему, прекрасная старость", – рассказала Милявская.

На самом же деле сейчас Лолита не замужем. Она не встречается ни с кем и пока не хочет этого, пишет сайт 7Дней.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 16:18 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

Лолу хочу, фсигда, а
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Зачэм маразм в старости, а? Он сэйчас, маладес.
Гость732109
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врёт как дышит (про сбой в википедии)
1

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