Похудевшая Лолита заявила о причастности к порноиндустрии

После развода с Дмитрием Ивановым Лолита Милявская заметно похорошела. Теперь стало ясно, что является причиной.

Певица рассказала, что после развода с абьюзером Ивановым она сама себя не узнает. Милявская сильно похудела и похорошела. Также ее карьера пошла в гору – Лолита стала востребованной на ТВ, и ей предложили вести популярное "ДНК-шоу".

Пользуясь служебным положением, Лолита решила сама пройти тест ДНК и оказалась очень удивлена. По ее словам, это была сложная процедура. Нужно было сдать много слюны. Также перед этим нельзя было курить три дня, даже электронные сигареты.

Как выяснилось по итогам теста, у Лолиты стойкий иммунитет к нескольким видам вирусов. Ей не грозит старческий маразм и другие отклонения, связанные с возрастом. Судя по результатам исследования, ее жизнелюбие поможет ей в старости оставаться в трезвом уме.

Впрочем, однажды о своей веселой жизни Лолита и сама прочла в "Википедии", у которой на тот момент произошел сбой. Вышла очень забавная история.

"В итоге я прочла, что мне 95 лет, у меня бразильский муж порноактер, которому 46, и у нас трое детей. По-моему, прекрасная старость", – рассказала Милявская.



На самом же деле сейчас Лолита не замужем. Она не встречается ни с кем и пока не хочет этого, пишет сайт 7Дней.