"Сельская самодеятельность": Волочкову перепутали с продавщицей в местном ларьке

На этот раз танцовщица предстала в коротких шортах и растянутой футболке со связкой мотков скотча в руках на строительном рынке. Соответствующее фото Анастасия Волочкова опубликовала в своем "Инстаграм". Балерина написала, что намерена купить необходимые материалы для декораций своего предстоящего шоу.
"Нам необходимо завтра на спектакле каким-то образом отделить лед от нашего покрытия, чтобы конденсат и вода не проникали сквозь лежащий на льду мокрый ковролин..." – написала Волочкова.
Подписчики пришли в недоумение, почему такими вопросами состоятельная балерина занимается сама. Впрочем, как всегда не обошлось без хейтеров, которые ввернули свое словцо. Они отметили, что на рынке Волочковой и место. Критики не оценили внешний вид танцовщицы и признали его безвкусным.
"Вот там и оставайтесь, прикид как раз подходит"; "Вы выглядите как продавщица в этой кофте, леопард идет только леопарду"; "Сельская самодеятельность, деградация полная. Сгореть со стыда"; "Как она органично в этом прикиде смотрится, особенно босоножки", – написали хейтеры.
напомним, недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах. Оттуда она выложила много ярких фотографий, в том числе и со своим новым возлюбленным по имени Олег.
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