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Шоу-бизнес
"Сельская самодеятельность": Волочкову перепутали с продавщицей в местном ларьке

"Сельская самодеятельность": Волочкову перепутали с продавщицей в местном ларьке

Российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз нервирует своих подписчиков. Кажется, что это ее основная работа.
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На этот раз танцовщица предстала в коротких шортах и растянутой футболке со связкой мотков скотча в руках на строительном рынке. Соответствующее фото Анастасия Волочкова опубликовала в своем "Инстаграм". Балерина написала, что намерена купить необходимые материалы для декораций своего предстоящего шоу.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Нам необходимо завтра на спектакле каким-то образом отделить лед от нашего покрытия, чтобы конденсат и вода не проникали сквозь лежащий на льду мокрый ковролин..." – написала Волочкова.

Подписчики пришли в недоумение, почему такими вопросами состоятельная балерина занимается сама. Впрочем, как всегда не обошлось без хейтеров, которые ввернули свое словцо. Они отметили, что на рынке Волочковой и место. Критики не оценили внешний вид танцовщицы и признали его безвкусным.

"Вот там и оставайтесь, прикид как раз подходит"; "Вы выглядите как продавщица в этой кофте, леопард идет только леопарду"; "Сельская самодеятельность, деградация полная. Сгореть со стыда"; "Как она органично в этом прикиде смотрится, особенно босоножки", – написали хейтеры.

напомним, недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах. Оттуда она выложила много ярких фотографий, в том числе и со своим новым возлюбленным по имени Олег.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2021, 13:54 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Па дэ четыре руа
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Анастасия Волочкова- эталон русского балета. Если бы не она- русский балет загнулся. Настя- гений! Из- за конкуренции, Анастасию и убрали из Большого театра. Вот, скоро она умоет всех: готовится шоу под самые лучшие песни Ольги Бузовой будет танцевать Анастасия Волочкова. На зло- всем!
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