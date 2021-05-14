"Хуже, чем собачка Макеевой": Волочкова рассекретила любимого и нарвалась на грубость

На платформе PREMIER вышла исповедь Анастасии Волочковой.

Артистка рассказала о сложных отношениях с дочерью. По словам балерины, наследница на нее обиделась за то, что она публично обвинила ее отца в обмане. Ранее танцовщица неоднократно утверждала, что бывший муж Игорь Вдовин взял у нее в долг три миллиона долларов и до сих пор так и не вернул.

Впрочем, были в исповеди и сенсации. Например, Анастасия Волочкова наконец рассекретила личность своего возлюбленного. "Вот этот священный Олег!" – пошутила балерина, и в кадр подсел мужчина приятной наружности лет 40 на вид.

Как отметила знаменитость, они много раз ругались, расходились и сходились, однако вот уже девять месяцев продолжают выбирать друг друга. Молодой человек Анастасии Волочковой заявил, что она как ребенок, и ее нельзя надолго оставлять одну. "Потому что точно где-нибудь набедокурит", – отметил Олег.

В Сети возлюбленного балерины не приняли. В инстаграм-аккаунте артистки появилось множество неодобрительных комментариев. "Я увидела Олеха.....это еще хуже, чем бывший шофер. И даже чем собачка Макеевой....парень в плену (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Товарищи. Миру явили Олега. Говорит, что Настя вулкан", "Какого Олега, вы что поверили в эту ересь...какой то мужичок поносил ее на руках", – пишут в комментариях.

Не прошла мимо личности мужчины и скандальный блогер Лена Миро. Она заявила, что следующий шофер Анастасии Волочковой должен иметь более представительную внешность.

"Какой-то очень грустный получился Олег у Волочковой – даже не Олег он будто, а обычный грузчик Денис или Стас", – написала в своем телеграм-канале журналистка.