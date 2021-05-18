Появилась шокирующая информация о таинственном любовнике Волочковой

Недавно балерина впервые показала лицо своего возлюбленного. Физиогномист проанализировала, о чем оно может рассказать.

О таинственном Олеге известно совсем немного. Сама артистка сообщала лишь о том, как заботливо и трогательно он относится к ней, а также как гармоничны их отношения. Также в некоторых интервью Анастасия Волочкова упоминала, что проблем с финансами у него нет, так как мужчина – предприниматель. Специфику деятельности избранника она не уточняла.

Физиогномист Алина Шарапова прокомментировала ситуацию. Она рассказала, что мужчина очевидно одарен. Он способен нестандартно мыслить, однако может периодически и "застревать" в собственных думах. По словам эксперта, Олег – человек не только слова, но и дела. Балерина же для него личность чересчур эмоциональная. Этот факт не является минусом в их отношениях, так как он способен успокоить ее и сохранить баланс в союзе.

Специалист уверена, что избранник Анастасии Волочковой – человек склонный к критике. По ее словам, особенность должна особенно активно проявляться в рабочих вопросах и отношениях. Также в его лице Шарапова разглядела усталость.

Что касается отношения с артисткой, то, по мнению физиогномиста, Олег готов к ним. Сейчас он вполне расположен к началу чего-то нового. Однако есть один нюанс: на эту сферу у Олега не так много энергии.