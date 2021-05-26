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Шоу-бизнес
"Ни украсть, ни покараулить": Дробыш гневно припечатал тиктокершу Валю Карнавал

"Ни украсть, ни покараулить": Дробыш гневно припечатал тиктокершу Валю Карнавал

Виктор Дробыш назвал звезду TikTok Валю Карнавал "огородным чучелом", за которым ничего не стоит.
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Музыкальный продюсер в беседе с ведущей ютуб-шоу "FAMETIME TV" вспомнил о конфликте, произошедшем между Ларисой Долиной и юной звездой TikTok. Виктор Дробыш подчеркнул, что ему было очень жаль уважаемую артистку, попавшую в такую ситуацию. Композитора до глубины души возмутило поведение Вали Карнавал, которая чувствовала себя на равных с Ларисой Долиной.

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Сам Дробыш считает тиктокершу пустышкой, которая не может "ни украсть, ни покараулить". Продюсер сравнил звезду с акциями "МММ", за которыми не было абсолютно ничего. Мужчину поразила наглость и самоуверенность девушки, которая на самом деле не имеет отношения к настоящей музыке, но вела себя как истинная звезда. Напомним, что на шоу "Музыкалити" Валя Карнавал не попала ни в одну ноту, после чего Лариса Долина посоветовала ей сначала поучиться музыке и лишь потом выходить на сцену. Виктор Дробыш назвал произошедшее катастрофой.

Не более высокого мнения продюсер и о другой популярной исполнительнице – Ольге Бузовой. Дробыш заявил, что он вообще "мимо ее творчества" и совсем не понимает, зачем Бузовой нужно было лезть в музыку. Продюсер предположил, что экс-ведущая "Дома-2" могла бы с гораздо большим успехом работать медсестрой или реализоваться в какой-нибудь другой нужной профессии.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как на наглое поведение Вали Карнавал отреагировала Лера Кудрявцева и другие звезды.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2021, 13:33 Источник: Ютуб, "FAMETIME TV" ✓ Надежный источник
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