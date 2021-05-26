"Что с Валей?": сильно сдавший Юдашкин встревожил народ

Несмотря на проблемы со здоровьем, Валентин Юдашкин пришел на праздник в доме Аллы Пугачевой.

Накануне Максим Галкин поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта кадрами с семейного праздника, который был организован в честь юбилея дочери Примадонны – Кристины Орбакайте. На одном из фото юморист показал Валентина Юдашкина и компании Аллы Пугачевой, облаченной в созданное модельером платье.

Вид кутюрье встревожил поклонников, которым показалось, что мужчина выглядит слишком худым и изможденным. Озабоченные фанаты написали:

"А Юдашкин...че такой худой прям????" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Что с Валей, на вид ему тут лет 10? Перефотошопер?", "Какой то вид... бал у сатаны... извините конечно...".

Поклонники особенно пристально приглядываются к кутюрье из-за его болезни. Известно, что уже больше четырех лет художник-модельер борется с раком. Впервые об этом рассказал ныне покойный Иосиф Кобзон, а после и сам модельер подтвердил тревожные новости о себе. Не так давно появилась информация о том, что болезнь Юдашкина вошла в ремиссию, тем не менее фанатам часто кажется, что выглядит мэтр плохо. Хотя находятся и такие, которые, наоборот, заявляют, что на каждом фото модельер выглядит все моложе и моложе.

Алла Пугачева и Максим Галкин давно дружат с Валентином Юдашкиным и его супругой. Очевидно, Юдашкины никак не могли проигнорировать праздник старых друзей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Примадонна отреагировала на внука Валентина Юдашкина.