"Все мокрое": раздевающаяся Волочкова вызвала пересуды

Танцовщица после расставания со своим возлюбленным Олегом разместила в своем инстаграм-аккаунте ролик с репетиции. Анастасия Волочкова стала раздеваться.
Звезда начала снимать пуанты, показав вспотевшие уставшие ноги. Она отметила, что очень устала. Звезда призналась, что у нее "все мокрое", но труд ей в радость.
Фолловеры обратили внимание на странные жесть и мимику танцовщицы. Некоторые заподозрили Анастасию Волочкову в том, что она нетрезва. Хейтеры, как обычно, принялись критиковать труженицу. "потные ноги крупным планом как-то неприятно видеть", "Не надо выставлять ноги, ступни напоказ. Это отталкивает, это просто жутко", – высказались подписчики.
Напомним, о завершении романа с избранником Олегом знаменитость сообщила недавно. 45-летняя Анастасия Волочкова призналась, что отношения с молодым человеком оказались непрактичными и слишком бурными.
С мужчиной "королева шпагата" была вместе десять месяцев. Она долго скрывала его лицо, но позже все-таки уговорила избранника сделать совместное интервью. Оказалось, что Олег довольно скромно зарабатывает.
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