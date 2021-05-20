"Десять счастливых месяцев": Волочкова сделала неожиданное признание

Анастасия Волочкова внезапно объявила о расставании со своим возлюбленным, которым так долго интриговала публику.

Долгое время знаменитая балерина рассказывала своим поклонникам о таинственном возлюбленном по имени Олег, который очень трепетно относится к своей избраннице и в прямом смысле слова носит ее на руках. Артистка все не решалась показать мужчину публике. И вот спустя несколько дней после того, как это все же произошло, Анастасия Волочкова заявила о расставании с любимым.

Для фанатов актрисы эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Балерина призналась, что провела с Олегом десять счастливых месяцев и совсем не жалеет о том, что в ее жизни был такой мужчина. За этот период пара не раз расставалась и вновь сходилась. Оба понимали, что эти отношения не приведут к свадьбе, но им было хорошо вместе, теперь же все закончилось.

Волочкова призналась, что уже на момент того интервью, в котором она представила публике возлюбленного, их отношения были очень напряженными, теперь же и вовсе все сошло на нет. По мнению балерины, Олегу было удобно "находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной", однако теперь Анастасии надоело быть сильной – об этом она рассказала "КП". Артистка объяснила, что раньше закрывала глаза на какие-то вещи, но больше не хочет этого делать, поэтому пришло время расстаться.

Романтическое путешествие на Мальдивы, кадры из которого балерина активно постила в "Инстаграм" оказалось эффектным завершением романа. Анастасия Волочкова призналась, что предпочитает достойно расставаться с мужчинами, хоть и не все из них на это согласны.