Названа причина преждевременных родов Меган Маркл

О новой беременности Маген Маркл стало известно в феврале этого года.

Супруга принца Гарри долго скрывала свое интересное положение, так как летом прошлого года пережила выкидыш. О нем герцогиня Сассекская рассказала уже после того, как стало понятно, что новой беременности ничего не угрожает.

В марте этого года Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка – у супругов родится девочка. Пополнение в семье принца Гарри ожидают в июне, однако есть вероятность, что малыш может появиться раньше срока.

Инсайдеры уверены, что у Меган Маркл произойдут преждевременные роды из-за постоянного стресса. Стоит отметить, что последние месяцы действительно были непростыми для семьи принца Гарри.

Сначала вышло скандальное интервью Опры Уинфри, в котором герцоги Сассекские сделали несколько провокационных заявлений относительно королевской семьи. В частности, пара обвинила дворец в расизме, а также рассказала, что Меган Маркл отказывали в оказании психологической помощи, когда она была на грани суицида. Бывшую актрису уличили во лжи, после чего ей даже пришлось извиняться и взять некоторые свои слова назад.

Также весной 2021-го скончался дед принца Гарри и супруг Елизаветы II принц Филипп. Меган Маркл отказалась приезжать на похороны, обосновав это заботой о будущем ребенке.