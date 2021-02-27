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"А что тут не так?": извращенец Панин набросился на россиян после травли

"А что тут не так?": извращенец Панин набросился на россиян после травли

Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova/globallookpress.com
Известный своими эпатажными выходками Алексей Панин угодил в очередной скандал. Актер опубликовал в соцсети фото без трусов.
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На снимке в "Инстаграм" артист демонстрирует обнаженное тело, сидя на скале в Испании. В этой стране с не столь давнего времени проживает Алексей Панин.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Звезда призвала поклонников жить одним днем, забыть прошлое и не думать о грядущем. По его мнению, такие размышления несут только печаль и тревогу. Он уверен, что нужно ценить и радоваться настоящему.

Но внимание многих подписчиков привлекли отнюдь не философские мысли знаменитости. Некоторые фолловеры резко раскритиковали Алексея Панина за то, что он выставил напоказ свое голое тело. Отметим, что интимные места актер показывать не стал, снявшись в таком ракурсе, при котором они остались скрыты.

Алексей Панин тут же отреагировал на нападки. "А что тут не так?", – недоумевает артист. Судя по всему, его сильно расстроили негативные комментарии и он спросил подписчиков: "Что же с вашим мозгом?".

Напомним, в 2020 году в Сеть попало очень откровенное видео сексуальных утех Алексея Панина. В ролике запечатлено, как женская нога удовлетворяет лауреата Госпремии России. После многочисленных вопросов и травли актер, не стесняясь, подтвердил, что в ролике именно он. "Мы – извращенцы!", – констатировал артист.

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Автор: 27 февраля 2021, 20:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

комментарии

Ответить:

Гость624365
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Уважаемые сотоварищи по прочтению этих желтых страниц! Обращаюсь к вам с предложением - полностью игнорировать ВСЕ МАТЕРИАЛЫ об этих жалких и ничтожных фриках (Джигурде-Анисиной, Панине, Гогене Солнцеве с его старушенцией и т.д.) Давайте НИЧЕГО НЕ КОММЕНТИРОВАТЬ и тем самым не кормить идиотских авторов этих материалов! В ИГНОР!
Гость639210
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Не сердитесь на него,он же злит вас,не понятно разве?!
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