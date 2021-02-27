"А что тут не так?": извращенец Панин набросился на россиян после травли

Известный своими эпатажными выходками Алексей Панин угодил в очередной скандал. Актер опубликовал в соцсети фото без трусов.

На снимке в "Инстаграм" артист демонстрирует обнаженное тело, сидя на скале в Испании. В этой стране с не столь давнего времени проживает Алексей Панин.

Звезда призвала поклонников жить одним днем, забыть прошлое и не думать о грядущем. По его мнению, такие размышления несут только печаль и тревогу. Он уверен, что нужно ценить и радоваться настоящему.

Но внимание многих подписчиков привлекли отнюдь не философские мысли знаменитости. Некоторые фолловеры резко раскритиковали Алексея Панина за то, что он выставил напоказ свое голое тело. Отметим, что интимные места актер показывать не стал, снявшись в таком ракурсе, при котором они остались скрыты.

Алексей Панин тут же отреагировал на нападки. "А что тут не так?", – недоумевает артист. Судя по всему, его сильно расстроили негативные комментарии и он спросил подписчиков: "Что же с вашим мозгом?".

Напомним, в 2020 году в Сеть попало очень откровенное видео сексуальных утех Алексея Панина. В ролике запечатлено, как женская нога удовлетворяет лауреата Госпремии России. После многочисленных вопросов и травли актер, не стесняясь, подтвердил, что в ролике именно он. "Мы – извращенцы!", – констатировал артист.