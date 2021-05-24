Разочарованная в нищем любовнике Волочкова нашла утешение в объятиях старого секс-партнера

В личном блоге звезда опубликовала видео с репетиции. Знаменитость представила публике Рината Арифулина, который является ее давним партнером, причем не только по сцене. "Мы. Эта любовь – неизменна! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасия Волочкова.
Напомним, что с Арифулиным звезда знакома уже больше 20 лет. По слухам, артистка изменяла с ним еще своему мужу Игорю Вдовину. "С Ринатом нас сейчас связывает не только сцена и не только постель, как хочется всем думать", – признавалась "Экспресс-газете" балерина еще в 2012 году.
Вероятно, после расставания с Олегом, который не оправдал надежд, танцовщица решила вернуться к старому другу, который уж точно знает, что ей нужно. "Любимый партнер Ринат Арифулин снова с нами!" – отметила Анастасия Волочкова.
Правда, подписчики не оценили видео с репетиции. Пользователи Сети не поверили, что на кадрах действительно танцор. "А где танец? Какие-то гуляния по сцен", "Не танец, а тяжелая атлетика", "Партнер не на высоте, какой-то мешковатый, неловкий, уровень сельского ДК", "Простите, этот мужчина танцор балета?", "Фигасе пузень у бывшего "премьера", балет пенсионеров – это что-то новенькое в искусстве?" – написали в комментариях.
Напомним, в недавнем интервью Анастасия Волочкова рассказала об отношениях, которые завершились несколько недель назад. Как оказалось, балерина практически содержала своего возлюбленного по имени Олег. Мужчина даже не дарил звезде цветов, так как считал, что на них не стоит тратить денег. В Турцию и на Мальдивы звезда возила избранника также на свои деньги.
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