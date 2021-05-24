"Разве можно так с любимой женщиной?": нищий избранник публично унизил именинницу Волочкову

В январе Анастасия Волочкова шумно отпраздновала свое 45-летие. Как оказалось, в этот день она была несчастна.

В честь юбилея звезда решила показать спектакль, на который пригласила родных, друзей и журналистов. По словам знаменитости, в этот день она мечтала увидеть в зрительном зале возлюбленного Олега, с которым на тот момент встречалась больше полугода. Однако мужчина не пришел.

Анастасия Волочкова вспомнила, что за три минуты до выхода на сцену звонила ему и спрашивала, где он. По словам звезды, Олег соврал, сказав, что вышел покурить, но он просто не пришел на праздник. "Для меня было очень важно танцевать, зная, что любимый человек рядом. До сих пор не понимаю, разве можно так поступать с любимой женщиной?" – удивляется балерина.

Как оказалось, Олег даже не поздравил артистку. За все время их отношений мужчина лишь раз дарил ей цветы, так как не считал нужным тратить на них деньги. Впрочем, судя по всему, избранник и так не сильно тратился на звезду. По словам Анастасии Волочковой, возлюбленный сразу заявил ей, что небогат и ее "не потянет". Почти всегда за Олега платила сама балерина.

Звезда простила возлюбленную и публичное унижение в день рождения. Вместо того, чтобы устроить скандал, артистка предложила мужчине отметить его праздник у нее дома.

"Мне захотелось создать феерию, поэтому заказала даже салют. Многое прощала, потому что испытывала к нему чувства", – рассказала Анастасия Волочкова.

Отношения артистки закончились лишь недавно. Звезда до последнего надеялась, что роман с Олегом может перерасти во что-то серьезное, но увы. В итоге балерина устала терпеть накопленные эмоции и разочаровалась в слабости избранника.