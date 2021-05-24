Волочкова завалила нищего любовника роскошными подарками: Меня "не потянет"

Недавно стало известно о том, что Анастасия Волочкова и ее возлюбленный по имени Олег расстались.

Пара была вместе почти год. По словам балерины, они познакомились в конце июля и спустя какое-то время поняли, что им вместе невероятно хорошо, поэтому решили жить вместе. Анастасия Волочкова отметила, что поначалу влюбленные даже думали над форматом открытых отношений, но этого не понадобилось.

Как отметила балерина, грандиозных планов на семью и будущее не строили, но со временем она начала надеяться, что из романа может получиться что-то серьезное. Анастасия Волочкова заявила: Олег признался, что не сможет за ней ухаживать так роскошно, как она привыкла. "Сразу предупредил: человек он не богатый и меня "не потянет", – рассказала артистка.

Впрочем, звезду это не смутило, так как она просто мечтала о том, чтобы ее любили и были рядом. Балерина, привыкшая к романтике, задавала отношениям тон и не жалела на это денег. Например, артистка возила возлюбленного по дорогим курортам и баловала сюрпризами. Анастасия Волочкова отметила, что их первое совместное путешествие в Турцию прошло идеально: солнце, роскошная вилла, любовь!

Через несколько месяцев балерина захотела показать Олегу Мальдивы, которые просто обожает. Знаменитость организовала все до мелочей. "Я делала так, что вокруг постоянно рассыпались лепестки роз, искрили бенгальские огни, фейерверки", – отметила Анастасия Волочкова.

При этом, по словам звезды, возлюбленный не баловал ее, он заявил, что не считает нужным тратить деньги на цветы, даже несмотря на то, что она их любит. После расставания балерина припомнила ему этот факт.

"Он ответил: "Зато я подарил тебе спортивный костюм! Продай его и купи 370 роз!" – говорит Анастасия Волочкова.