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Шоу-бизнес
"Надеюсь, похоронят достойно": тяжелобольная Светличная заговорила о смерти

"Надеюсь, похоронят достойно": тяжелобольная Светличная заговорила о смерти

Состояние Светланы Светличной давно вызывает опасения у всех неравнодушных. Журналистам удалось связаться с ней.
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Не так давно актриса оказалась в больнице. Врачи подозревали у Светланы Афанасьевны инсульт, но подтверждения диагноз так и не получил. К счастью, звезда отправилась домой. Однако позднее ей снова стало хуже.

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Теперь Светлана Светличная говорит, что чувствует себя плохо, а старая травма головы не дает ей покоя. Сейчас артистку мучает невыносимая слабость. Она даже не уверена, сможет ли самостоятельно выйти из дома и дойти до ближайшего магазина. Ничто ее больше не радует.

15 мая Светлане Афанасьевне исполнится 81 год. Отмечать день рождения она не планирует. Актриса рассказала, что для нее это очень солидный возраст, а праздничное настроение и вовсе отсутствует. Что будет дальше звезда не знает и загадывать не хочет. Однако она уже оставила наследникам все наставления. "Надеюсь, похоронят достойно", – заявила артистка.

Журналисты пришли в ужас от услышанного и поинтересовались, по какой причине Светлана Светличная уже готовится к смерти. Она ответила, что слишком плохо себя чувствует, а желания вести активный образ жизни у нее больше нет. Во многих проблемах она винит завистливых и злых людей, окружавших ее всю жизнь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 11:09 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

комментарии

Ответить:

Сосу х*й
Пожаловаться Ответить
Это если Светличной 81 год,то получается что я на 60 с половиной лет моложе неё?
Пока, Светлана Афанасьевна!
Сосу х*й
Пожаловаться Ответить
Это если Светличной 81 год,то получается что я на 60 с половиной лет моложе неё?
Пока, Светлана Афанасьева!
1

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