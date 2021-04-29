Больной Светличной указали на дверь

Несколько дней назад стало известно о госпитализации актрисы Светланы Светличной.

Звезда советского кино последнее время неважно себя чувствует. В конце прошлого года в прессе появились сведения о том, что артистка доставлена в больницу с инсультом. В тот раз актриса опровергла эту информацию, отметив, что с ней все в порядке, она просто проходит плановое обследование.

На днях вновь появились данные о госпитализации Светланы Светличной. Друзья и коллеги отказались комментировать состояние знаменитости. Впрочем, врачи заявили, что опасаются за состояние 80-летней актрисы, которую доставили в столичную больницу им. Юдина с очередным подозрением на инсульт.

В четверг в клинике сообщили, что Светлану Светличную выписали. Знаменитость отправилась домой, о ее самочувствии ничего не известно.

Ранее актриса жаловалась на головные боли и головокружения. Артистка связывала недомогания со слабыми сосудами и пристрастием к курению. Впрочем, некоторые уверены, что проблемы со здоровьем у Светланы Светличной начались после несчастного случая. Не так давно на актрису свалилась конструкция с софитами.

Напомним, недавно ходили слухи о том, что у звезды советского кино роман с Прохором Шаляпиным. Артисты никак не комментировали свои отношения, однако Светличная никогда не скрывала своей любви к красивым мужчинам.