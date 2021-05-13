"Лучше убиться от тупости и дерьма": облачившегося в платье Милохина безжалостно затравили

Блогерша Настя Ивлеева опубликовала в своем личном блоге совместный снимок с юным коллегой. Реакция последовала незамедлительно.

На фото звезды предстали в свадебных платьях. Даня Милохин выбрал нежно-розовый лук с пышными рукавами и вырезом. Экстравагантности образу добавило разноцветное ожерелье. Сама Ивлеева пошутила, что выбирала платье себе, но молодой человек составил ей компанию.

Пользователи неоднозначно отреагировали на неожиданное появление блогеров. Они обвинили Даню Милохина в том, что он плохо влияет на подрастающее поколение и прививает детям неверные ценности. Многие предложили отправить тиктокера в армию, другие же были крайне резки в своих высказываниях и тут же перешли на личные оскорбления.

"Зачем нам видеть эти рожи?", "На фото адекватные только продавцы с ошалевшими глазами", "Какой идиотизм, лишь бы лайков собрать побольше", "Почему они считают, что это смешно?", "А в армию такое не берут, да?", "Развратники! Позорище!", "Остановите планету", "Я блеванул", "Верните принудительную госпитализацию в психиатрические клиники", "Фу! Мерзость! Блевать!", "Сиськи тоже примерил? Или уже нарастил?", "Кровь из глаз", "Во что превращаются! Уроды!", "Лучше убиться от тупости и дерьма", – возмутились пользователи.

Некоторые все-таки поддержали блогеров и посчитали хейтеров слишком консервативными. Реакции Дани Милохина на обрушившийся негатив пока не последовало.

