"Как надоела": нацепившую прозрачное платье Волочкову просят прикрыться

Анастасия Волочкова продолжает радовать поклонников кадрами с Мальдив.

Артистка выложила в личном блоге снимок, на котором запечатлена на фоне лазурного океана. Танцовщица стоит вполоборота к камере. Из одежды на балерине только купальник и полупрозрачная туника в пол. По словам звезды, она без ума от накидки из легкой ткани.

Впрочем, пользователи Сети отметили, что слегка устали от фотографий Анастасии Волочковой в полуобнаженном виде. Народ призвал артистку одеться, а заодно нанять себе стилиста, чтобы пересмотреть гардероб.

"Два столба встали рядом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Думал вначале-у фонаря и в целлофане, вздрогнул аж", "Это что за атлант на пляже?", "Лошадь в целлофане", "Простите, но ужасная фотка. Настя, виселица, перья и боты с розами", "Похожа на статую свободы", "Вульгарщина. Замуж поздно, сдохнуть рано", "Снимите эти тапки. Немедленно. Они все портят", "Какая безвкусица.. Какое уродство", "Как надоела", – написали в комментариях.

Напомним, в пятницу в эфир вышла "Исповедь" Анастасии Волочковой. Балерина рассказала об отношениях с дочерью. Как оказалось, наследница не общается с матерью, так как не может простить обиды. Подросток возмущена, что звезда негативно отзывается об ее отце, предпринимателе Игоре Вдовине.