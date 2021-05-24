Гурченко помогла Манучарову купить роскошный дом

В недавнем интервью Вячеслав Манучаров поделился историей дружбы с Людмилой Гурченко.

Как рассказывает Манучаров, с актрисой они познакомились на съемках "Новогодней ночи" для "Первого канала". Им случайно достались соседние места. Неловко поздоровавшись, коллеги сидели в тишине.

В это время Людмиле Марковне позвонили, и Вячеслав понял, что что-то стряслось, о чем он и спросил у певицы. Она рассказала ему, что ее муж уехал в другой город, а у водителя сломалась машина, и ей не на чем доехать до дачи. Тогда Манучаров немедленно предложил свою помощь.

"Говорю: "Умоляю, не расстраивайтесь! Хотите, я вас довезу? Для меня это будет такая честь – потом внукам об этом буду рассказывать". Она заулыбалась: "Хорошо! Только при условии, что внукам расскажете", – рассказал Манучаров о знакомстве с Гурченко.

После он еще несколько раз подвозил Людмилу Марковну и постоянно удивился, насколько скромный у нее дачный дом. Однажды певица порекомендовала Манучарову приобрести участок в этом же поселке. Но у мужчины на тот момент не было столько средств. Однако артистка настояла на своем: созвонилась с личным риелтором и попросила придержать для Вячеслава дачу. Спустя время, когда появились финансы, Манучаров купил этот дом.

"В пандемию тысячу раз подумал: как же хорошо, что у нас есть большой дом! В Москве, даже в нашей просторной квартире, мы бы, наверное друг друга просто поубивали", – поделился Вячеслав.

Также артист отметил, что никогда ранее не встречал таких добродушных людей, как Людмила Марковна. Несмотря на то, что актриса умерла 10 лет назад, у него чувство, будто общался с ней вчера.