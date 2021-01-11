"Это не вопрос закона": Манучаров поддержал поднимавшего руку на жен Башарова

Телеведущий Вячеслав Манучаров высказался о своем коллеге по миру шоу-бизнеса Марате Башарове. Некоторое время назад актер вляпался в грязный скандал с избиением жен.

После отвратительной истории с рукоприкладством по отношению к женщинам на Марата Башарова обрушилась волна негатива. Его обвиняли не только поклонники, но и коллеги. К удивлению, телеведущий Вячеслав Манучаров поддержал Марата Башарова.

Ведущий уверен, что судить артиста нужно за работу на сцене, а не за поведение в жизни. То есть Манучаров считает, что ужасные поступки артиста может сгладить идеальное творчество. Получается, что смертельное ДТП Михаила Ефремова тоже можно считать нормой, ведь он отличный актер?

39-летний Вячеслав Манучаров поделился откровениями в ютуб-шоу Елены Ханги. В интервью он также поведал о своем проекте и работе коллег.

По мнению Вячеслава Манучарова, актеры сами расплачиваются за свои ошибки. Рано или поздно приходит осознание ошибок и раскаяние. В частности, таких опозорившихся звезд перестают звать в различные проекты и расторгают контракты.

"Это не вопрос закона, а вопрос этический. Но я буду смотреть фильмы с участием Башарова, потому что не мое дело, над кем он издевается", – заявил Манучаров.

Напомним, в прошлом году Марат Башаров в шоу "Секрет на миллион" признался Лере Кудрявцевой, что поднимал руку на своих жен. Елизавета Круцко, Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова несколько раз рассказывали об издевательствах актера.