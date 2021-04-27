"Я еще мальчик!": неожиданное признание 19-летнего Дани Милохина

19-летний Даня Милохин – один из самых успешных в стране блогеров и тик-токеров. Он пел дуэтом с Николаем Басковым, Тимати и Джиганом. А его хит "Я подонок" пришелся по вкусу аудитории разных возрастов. О своем состоянии души и тела юный исполнитель рассказал "Дни.ру" на церемонии Cosmopolitan Man Awards.

Во время церемонии награждения звезды отвечали на главный вопрос вечера: каким должен быть настоящий мужчина? Юный Даня Милохин не стал загонять мужчину под какие-то стандарты, а по-простому отметил – главное, чтобы человек был хорошим.

"Одно правило ко всем людям, без разделения по полу, не важно, кем он работает и чем занимается – ему необходимо уважать окружающих", – считает Милохин. При этом сам Даня заявил, что мужчиной себя не считает: "Я – мальчик! Я – 19-летний подросток. Не мужчина".

При этом тик-токер не стал уточнять, что имеет в виду – состояние тела или души. Он не стал рассказывать, познал ли он уже женщину или мужчину, как это модно в шоу-бизнесе, либо же это еще ему предстоит.

Напомним, ранее композитор Игорь Крутой заявил, что считает звездами только Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева. "Но при этом не возражаю, когда звездами называют и Даню Милохина, и Ваню Дмитриенко. Вопрос лишь в том, как сложится их судьба, надолго ли эта известность или просто вспыхнули и погасли", – подчеркнул Игорь Яковлевич.