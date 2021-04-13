"Я ваш четвертый братик!": Куценко у гроба поразил признанием Игоря и Вадима Верников

В МХТ имени Чехова простились с народным артистом России, легендарным главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцента Школы-студии МХАТ Эмилем Верником. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Среди тех, кто пришел проститься с Эмилем Верником, был и Гоша Куценко. Познакомились же они еще в ту пора. когда сегодня знаменитый артист театр и кино был еще Юрой Куценко. В 1988 году он переехал в Москву из родного Запорожья. Поступил в МИРЭА, но не доучился и через два года пришел в Школу-студию МХАТ (окончил в 1992 году). Там же и состоялась встреча с Эмилем Верником.

"Я был простым студентом, который не выговаривал половину букв алфавита, – уверяет Гоша. – Но когда я пришел к Эмилю Григорьевичу и стал к микрофону, то Верник очень удивился. Я видел в его глазах вопрос: "Кто тебя сюда пустил?!" Но он не расстрелял меня и сказал: "У тебя все получится – ты когда-нибудь заговоришь. Так и случилось".

Это признание потрясло собравшихся на панихиде. А Гоша продолжает: "Игорь и Вадик – дети Верника – первые взрослые друзья во МХАТе. И, наверное, я ваш четвертый братик. У меня нет отца, и Эмиль Григорьевич относился ко мне очень по-отечески".

Напомним, у Эмиля Верника было трое детей – усыновленный им Ростислав Дубинский от первого брака жены, журналист, театровед и заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Вадим Верник и состоящий там в труппе актер Игорь Верник.

Напомним, Эмиль Верник скончался 9 апреля на 97-м году. Об этом сообщил его сын, отмечая, что у отца остановилось сердце. Похоронят артиста, режиссера и педагога на Востряковском кладбище столицы.

