Васильева бьет тревогу из-за попавшей в условия ада внучки: Некуда деваться

Актриса Татьяна Васильева часто попадала в непростые жизненные ситуации, но всегда находила верное решение. Теперь же беда приключилась с дорогими ее сердцу людьми — сыном Филиппом и его семьей.
В прессу уже попадала информация о том, что погодные условиях на Мальдивах в данный момент оставляют желать лучшего. Это существенно подпортило впечатления отдыхающим. В эфире программы "Ты не поверишь" Татьяна Васильева поделилась чудовищными подробностями того, что происходит на самом деле.
По словам актрисы, ее четырехлетняя внучка попала в условия сущего ада. Дело в том, что отдыхающим мешают дикие животные. Для 4-летней Мирры это и вовсе оказалось сильнейшим стрессом.
Ребенок боится выйти к берегу из-за наличия ящериц и скатов. "Им тоже некуда деваться", — цитируют Васильеву СМИ. На этом трудности не заканчиваются.
Теперь стало известно, что в соседнем бунгало с ее семьей поселили людей, у которых был диагностирован коронавирус. Васильева бьет тревогу, ей стало по-настоящему страшно за близких.
Масла в огонь подливает тот факт, что сын знаменитости и его семья не могут вернуться на родину раньше срока. Татьяна Григорьевна не теряет надежды на то, что все в итоге обойдется.
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