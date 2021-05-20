"Это было!": Селин откровенно о домогательствах к Прокловой и Васильевой

В Москве состоялась светская премьера спортивной драмы "Регби". Многосерийная история Ильи Куликова о самом непростом виде спорта выходит на онлайн-сервисе more.tv, а в новом телесезоне – на канале СТС. С исполнителем одной из ролей Сергеем Селиным встретился корреспондент "Дни.ру".

В последнее время многие актрисы старшего поколения взяли моду – жаловаться на домогательства со стороны знаменитых коллег, режиссеров, продюсеров. Сергея Селина это не удивляет. "При мне такого не было, – божится актер. – Не знаю насчет Елены Прокловой, но, думаю, что Татьяна Васильева не врет".

Напомним, Елена Проклова в программе "Секрет на миллион" на НТВ заявила, что в 15-летнем возрасте ее якобы домогался известный актер. Мол, он склонял ее к оральным ласкам. "Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто, – откровенничала она. – Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял".

Что же касается Татьяны Васильевой, то она публично рассказала о многолетнем романе с режиссером Валентином Плучеком. Мол, она решилась на эту порочную связь ради ролей. Причем муж актрисы про ее влиятельного любовника знал, но все понимал и принимал – мол, ради искусства Таня с ним спит.

"Это все было, – уверен Селин. – Хотя мода на подобные признания пошла после истории с голливудским продюсером Харви Вайнштейном (десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах – Прим. ред.). Но когда говорят, что актрисы рассказывают про те сексуальные истории за деньги, я не очень этому верю – просто у них накипело, видимо. Возможно, как говорит Васильева, у нее камень с души через 50 лет упал".

При этом сам 60-летний Селин клянется, что никогда никого не домогался и подобная грязная история, связанная с ним, вдруг не всплывет. "Я всегда очень корректно отношусь к партнершам, – пояснил он. – Хотя были другие моменты. Например, актриса приходит на площадку, но слова не может сказать. И я предлагаю режиссеру пойти с ней и выпить, чтобы чуть-чуть раскрепоститесь. Выпивают они не более 50-100 граммов, но актриса в итоге от переизбытка чувств вообще не может сказать не слова. Так что максимум что может потом сказать, что Селин ее поил и сделал алкоголичкой (смеется)".