Сидящий на шее Татьяны Васильевой сын застрял на одном из самых дорогих курортов мира

Филипп Васильев вместе с женой и дочкой, которой только четыре года, отправился на Мальдивы. Первые несколько дней на островах погода благоволила семейству, отдых был сущим наслаждением. Однако сейчас на одном из самых дорогих пляжных курортов мира нельзя носа из помещения высунуть – за окном сильный ветер и льет дождь.
Вилла актера осталась без горячего водоснабжения. Дело в том, что нагрев воды в домике происходит благодаря солнечным батареям, которые оказались бесполезными в непогоду. Кроме того, в бунгало отсутствуют радиаторы отопления, поэтому намокшую одежду высушить негде. Также семейство потеряло возможность нормально питаться.
Сейчас Филипп Васильев подумывает вернуться в Россию. Актер и его жена Мария шокированы происходящим.
Добавим, отдых на Мальдивах нельзя назвать бюджетным. За путевку на двоих на десять дней в турагентствах любители путешествий отдают по 300 тысяч рублей. Судя по всему, Филипп имеет хороший доход, раз может позволить себе подобные траты.
Интересно, что ранее актер Станислав Садальский заявлял, что Филипп Васильев и его младшая сестра Елизавета Мартиросян сидят на шее знаменитой матери. Дескать, Татьяна Васильева рвет жилы, чтобы обеспечивать великовозрастных отпрысков. Эти слова заставили Васильеву разорвать дружбу с Садальским.
Напомним, сын Татьяны Васильевой женат во второй раз. Филипп Васильев расписался с коллегой по цеху Марией Болонкиной в 2016 году. Через год у пары появилась дочь Мирра.
Первой женой актера была Анастасия Бегунова, тоже актриса. В этих отношениях у Филиппа родились сыновья – Иван и Григорий.
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