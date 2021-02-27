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"Это был удар": Васильевой пришлось спасать узнавшего правду сына

"Это был удар": Васильевой пришлось спасать узнавшего правду сына

Татьяна Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Звезда сериала "Сваты" рассказала о непростых отношениях с экс-невесткой. Татьяна Васильева обеспечила жильем своих внуков.
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Сын актрисы – Филипп Васильев женат во второй раз. Его избранницей является Мария Болонкина. В этом браке у наследника знаменитости в 2016 году родилась дочь Мирра. От первой супруги, Анастасии Бегуновой, у него два сына – Иван и Григорий.

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В свежем интервью Татьяна Васильева рассказала, что первый брак ее отпрыска распался из-за измен в том числе. Актриса узнала о похождениях Анастасии и рассказала Филиппу. Сын, как заметила звезда «Сватов», тяжело принял информацию о неверности любимой женщины. Васильевой пришлось спасать наследника. «Он был в депрессии, для него это был удар», – поведала Татьяна Григорьевна.

Васильева считает, что Бегунова использовала ее отпрыска как трамплин. Дескать, Анастасия хотела воспользоваться связями знаменитой свекрови, но силы свои не рассчитала.

Долгое время Васильева и Бегунова не ладили. Экс-невестка не давала артистке встречаться с внуками. Васильева очень страдала из-за разлуки с мальчиками. Актрисе удалось подкупить Анастасию – звезда кино и сериалов приобрела Ване и Грише по квартире. Конфликт был погашен. Сегодня Татьяна Григорьевна и ее бывшая невестка дружат.

Бегунова нашла счастье в других отношениях. Она вышла замуж и родила еще одного ребенка. На Васильеву молодая женщина больше не держит обиды. Анастасия утверждает также, что никогда не изменяла Филиппу.

Татьяна Васильева подчеркнула, что ее сын платит алименты на старших детей. Ежемесячно на счет мальчиков он переводит 20 тысяч рублей.

Не обделила вниманием артистка и младшую внучку Мирру. Актриса переписала свою квартиру на девочку. Звезда сериала «Сваты» отметила, что деньги ей не нужны. Она их зарабатывает только ради внуков.

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Автор: 27 февраля 2021, 11:29 Источник: «Близкие люди» на канале «Россия 1» ✓ Надежный источник
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Яцекович как впряженная ломовая лошадь всю жизнь пашет, уважаю. Оценят ли ее дети и внуки. Бывшая сношка-падаль не оценила, только хапать умеет.
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