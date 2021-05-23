Откровенные фото Фриске шокировали народ

Наталья Фриске редко рассказывает личной жизни, однако, вчера прервала молчание.

Сестра покойной Жанны Фриске на днях опубликовала пост, в котором душевно и искренне поздравила друга Николая с днем рождения.

Звезда с особой теплотой написала, что мужчина всегда ее поддерживает и понимает. Также Наталья восхитилась умением Николая успевать все и везде. Также девушка призналась другу в любви.

Пост сопроводили три личные фотографии. На некоторых из них Фриске откровенно показывает плечи и ключицы, в то время как друг нежно обнимает и целует Наталью.

"Ты мой герой! Я хочу чтобы всегда все с легкостью у тебя получалось, пусть нас разделяют "щас" километры, знай, я всегда рядом", – подписала публикацию Фриске.

Поклонники Натальи присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что такая крепкая дружба между мужчиной и женщиной – большая ценность. При этом некоторые подписчики подумали, что Николай – молодой человек Фриске, однако, это не так.

"Классная пара", "Очень красивые", – написали фолловеры.

Наталья Фриске находится в достаточно длительных отношениях с Александром Титовым. Пара выкладывает в социальные сети совместные фотографии с милым текстом. Также они участвуют в совместных фотосессиях для модных российских брендов.

Поклонники Натальи восхищаются их союзом с Александром, а также желают счастливой совместной жизни.

Напомним, что в 2015 году Наталья потеряла сестру Жанну Фриске. Причиной смерти неоперабельная опухоль головного мозга.