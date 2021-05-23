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Шоу-бизнес
Откровенные фото Фриске шокировали народ

Откровенные фото Фриске шокировали народ

Наталья Фриске редко рассказывает личной жизни, однако, вчера прервала молчание.
прочитано 257 раз

Сестра покойной Жанны Фриске на днях опубликовала пост, в котором душевно и искренне поздравила друга Николая с днем рождения.

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Звезда с особой теплотой написала, что мужчина всегда ее поддерживает и понимает. Также Наталья восхитилась умением Николая успевать все и везде. Также девушка призналась другу в любви.

Пост сопроводили три личные фотографии. На некоторых из них Фриске откровенно показывает плечи и ключицы, в то время как друг нежно обнимает и целует Наталью.

"Ты мой герой! Я хочу чтобы всегда все с легкостью у тебя получалось, пусть нас разделяют "щас" километры, знай, я всегда рядом", – подписала публикацию Фриске.

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Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)

Поклонники Натальи присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что такая крепкая дружба между мужчиной и женщиной – большая ценность. При этом некоторые подписчики подумали, что Николай – молодой человек Фриске, однако, это не так.

"Классная пара", "Очень красивые", – написали фолловеры.

Наталья Фриске находится в достаточно длительных отношениях с Александром Титовым. Пара выкладывает в социальные сети совместные фотографии с милым текстом. Также они участвуют в совместных фотосессиях для модных российских брендов.

Поклонники Натальи восхищаются их союзом с Александром, а также желают счастливой совместной жизни.

Напомним, что в 2015 году Наталья потеряла сестру Жанну Фриске. Причиной смерти неоперабельная опухоль головного мозга.

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Наталья Фриске. Фото: https://www.instagram.com/friske_natalia/
23 мая 2021, 06:07 Источник: Инстаграм Натальи Фриске ✓ Надежный источник
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