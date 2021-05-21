"Был уверен, что ударит": удивленный Чумаков пожаловался на агрессивное поведение Серова

Много лет назад исполнитель принял участие в программе "Один в один!". С этого момента у него начались проблемы.

В одном из самых популярных выпусков шоу Алексей Чумаков решил попытаться изобразить Александра Серова. Он исполнил композицию "Я люблю тебя до слез". Выступление покорило всех зрителей и членов жюри. Многие посчитали пародию просто виртуозной. Однако с высокой оценкой не согласился сам исполнитель хита.

Участника "Один в один!" крайне разочаровало мнение артиста. Он считает его безупречным и уникальным профессионалом своего дела. Не хватает у звезды лишь одного: чувства юмора. Алексей признался, что от всей души старался выложиться на сто процентов во время программы и считает, что ему это удалось. Ничто не утешило коллегу: позднее супругу Юлии Ковальчук даже передавали, что он хочет "набить ему морду".

Забавным фактом во всей этой истории является то, что исполнители постоянно пересекаются на мероприятиях. Однажды Александр Серов с грозным видом шел прямо на Алексея Чумакова. "Был уверен, что ударит", – вспомнил певец. Однако этого не произошло.

Мысли о физической расправе не стали точкой в конфликте. Серов попытался подать на коллегу в суд. Однако заявление отклонили, так как нарушение законодательства обнаружено не было. Сейчас исполнитель "Я люблю тебя до слез" делает вид, что Алексея Чумакова не существует.