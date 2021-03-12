"Красивый, а она ужасная": Ковальчук всполошила народ вместе с Чумаковым

Звездная семья Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова считается одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Роман артистов длится уже более 13 лет, в их семье царят любовь и покой. Экс-участница группы "Блестящие" решила публично поздравить мужа с днем рождения в инстаграм-канале. Юлия Ковальчук написала для Алексея Чумакова торжественный текст, а также поделилась очаровательными фотографиями с супругом.
На снимках певица глядит на избранника с нескрываемым удовольствием. "Только истинный мужчина может заставить женщину так смотреть на него на протяжении многих лет", — объявила поп-дива в личном блоге. Звезда в очередной раз призналась Алексею Чумакову в любви и напомнила ему, что всегда рядом.
Публикация Юлии Ковальчук вызвала в Сети настоящий переполох. Известные личности, знакомые и поклонники звездной пары присоединились к словам поп-дивы и пожелали Алексею Чумакову немало приятного. "Вы греете сердце и душу. Спасибо!", "Мир держится на любви мужчины к женщине! Спасибо маме Алексея за такого сына!" — выразились добродушные россияне. Однако и злопыхатели заинтересовались этим постом, оставив нелестные комментарии. "Он такой красивый, а она ужасная", "Бабушка и Чумаков", "Он красавчик, а она-то мормышка", — написали хейтеры к поздравлению Юлии Ковальчук для Алексея Чумакова.
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