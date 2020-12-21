Скрываемая от общественности дочь Чумакова и Ковальчук шокировала страшной правдой

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук не показывают свою трехлетнюю дочь Амелию на людях. Они считают, что счастье любит тишину.
Алексей и Юлия редко рассказывают о своей дочери. Но на днях Чумаков удивил фанатов. Он поведал о недавней откровенной беседе с дочерью. Оказалось, что маленькая девочка очень сильно ранила отца.
"Дочку спрашиваю: "Ты меня любишь?" А она говорит: "Папа, я вот маму очень люблю, а тебя я не люблю". Казалось бы, прикол и прикол. Но это так ранит", – рассказал Алексей Чумаков в эфире программы "Суперстар. Возвращение" на НТВ.
Ранее Юлия Ковальчук рассказывала, что дочь очень творческая. Она занимается танцами, рисованием и пением. Мама водит дочку на различные кружки. Хоть девочке и мало лет, она уже очень занятая.
Бывшая солистка группы "Блестящие" также рассказывала, что они с Алексеем Чумаковым стараются поменьше давать малышке гаджеты и вообще не разрешают смотреть мультфильмы.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков оберегают дочь как могут. Учитывая, что в соцсетях последнее время царят критика, оскорбления, троллинг и хейт, ничего хорошего от фото детей в Сети не бывает.
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Дочь моя, благославляю тебя на брак