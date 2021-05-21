"Чувствовала ее на ноге": пчелы облепили парализованную от страха Джоли

Анжелина Джоли снялась в "костюме" из пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения.

В четверг вышел новый номер издания National Geographic, на обложке которого поместили голливудскую актрису, которая давно известна активной эко-позицией. Звезда пошла на риск и приняла участие в фотосессии с пчелами.

Как оказалось, чтобы насекомые ползли в правильном направлении, Анджелину Джоли обмазали специальными феромонами. Также, по словам актрисы, она не мылась несколько дней. Это было сделано ради безопасности: когда пчелы чувствуют разные запахи, то не могут идентифицировать, кто перед ними, поэтому вряд ли будут жалить.

Однако, по словам Анджелины Джоли, было все равно страшновато. Одна пчела забралась звезде под платье, и это ее очень пугало. Артистка и так стояла 18 минут как парализованная, двигая лишь шеей и головой, все это время она ощущала неприятное шевеление под одеждой. "Я чувствовала ее у себя на ноге и думала, что это худшее место, куда меня могу укусить", – отметила Джоли.

К счастью, обошлось без единого укуса. Когда съемка кончилась, актриса наконец смогла поднять юбку и снять пчелу. Стоит отметить, что в отличие от звезды вся команда была в защитных костюмах.

Напомним, ранее Анджелина Джоли призналась, что уже шесть лет живет без секса. После расставания с Брэдом Питтом актриса не спешит заводить новые отношения. Знаменитость отметила, что у нее слишком внушительный список "нет" в постели.