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"Ребенок не удержит мужика": Дмитрий Тарасов заговорил о разводе

"Ребенок не удержит мужика": Дмитрий Тарасов заговорил о разводе

Дмитрий Тарасов считает, что дети – не причина сохранять брак.
прочитано 486 раз

Футболист с супругой Анастасией Костенко показали поклонникам свой семейный кодекс. Звездная пара дала фолловерам советы о том, как сохранить семью и избежать конфликтов.

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Сюжеты Личная жизнь звезд спорта

Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

"Документ" Дмитрий Тарасов и модель разместили в своем телеграм-канале. Правила заняли 26 листов. Спортсмен с женой откровенно поведали о личной жизни, своих ошибках и ограничениях.

Игрок признался, что им повезло найти друг друга уже сознательными людьми, которые понимают, чего хотят от семьи. Он добавил, что вовсе не хочет поучать других правильно строить отношения, поскольку сам этого не знает. Дмитрий Тарасов отметил, что они с избранницей просто делятся своим опытом.

По словам футболиста, самое главное правило – это ежедневно помнить о том, что вы любите друг друга. В семейном кодексе Тарасовых спортсмен говорит о причинах, которые могут разрушить отношения. По словам Дмитрия Тарасова, наследники не могут удержать пару в браке и заставить не разводиться.

"Ребенок не удержит мужика, равно как и женщину", – заявил футболист.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 21:50 Источник: Телеграм-канал "Семья Тарасовых" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

Гость718635
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20 лет прожили , детей и внуков вырастили. Вот пройдёт лет 10 тогда и поговорим , вон Тарасов сейчас на зарплату сядет и посмотрим как они без миллионов жить будут . А-а-а , учить жизни в Инстаграмме будут ). Тарасов -это гуру семейной жизни 30 лет -3 брака и 3 детей , с одной дочкой не общается, с 2-мя жёнами вдрызг разругался и обобрал до нитки .
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