"Ребенок не удержит мужика": Дмитрий Тарасов заговорил о разводе

Футболист с супругой Анастасией Костенко показали поклонникам свой семейный кодекс. Звездная пара дала фолловерам советы о том, как сохранить семью и избежать конфликтов.
"Документ" Дмитрий Тарасов и модель разместили в своем телеграм-канале. Правила заняли 26 листов. Спортсмен с женой откровенно поведали о личной жизни, своих ошибках и ограничениях.
Игрок признался, что им повезло найти друг друга уже сознательными людьми, которые понимают, чего хотят от семьи. Он добавил, что вовсе не хочет поучать других правильно строить отношения, поскольку сам этого не знает. Дмитрий Тарасов отметил, что они с избранницей просто делятся своим опытом.
По словам футболиста, самое главное правило – это ежедневно помнить о том, что вы любите друг друга. В семейном кодексе Тарасовых спортсмен говорит о причинах, которые могут разрушить отношения. По словам Дмитрия Тарасова, наследники не могут удержать пару в браке и заставить не разводиться.
"Ребенок не удержит мужика, равно как и женщину", – заявил футболист.
Популярные темы форума
Имеющий уши, да услышит
А вы знали что нашу землю все метеориты, особенно плохие хотят уничтожить?
Хочу отдохнуть на юге! 😼
Котейка ищет новую хозяйку
ОДИН РАЗ .... ВАШ У.Э.Ф.
Я в восторге, заяц это Тимурр мур
Не известно, факты о бурение скважин на воду в Тюмени