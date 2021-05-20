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Шоу-бизнес
"Большой опыт по укладыванию девушек в постель": Агутин откровенно о плотских утехах

"Большой опыт по укладыванию девушек в постель": Агутин откровенно о плотских утехах

Леонид Агутин и Анжелика Варум состоят в отношениях уже более 20 лет. Исполнитель рассказал, как все начиналось.
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В тот момент артистка уже была крайне популярна. Любимый мужчина, который помогал ей и поддерживал во всем в ее жизни уже присутствовал, а будущий супруг совершенно не понимал, что ему делать. Долгое время он старался добиться внимания избранницы самыми разными путями, но вместе они лишь работали. Чтобы вывести отношения на новый уровень ему пришлось серьезно потрудиться.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Леонид Агутин утверждает, что к тому моменту у него уже был крайне обширный "опыт по укладыванию девушек в постель". Однако ухаживать за Анжеликой Варум ему пришлось около года. Из-за молодого человека, который преследовал диву повсеместно, артист не понимал даже, как подойти к ней. Он не решался сделать первый шаг.

Через некоторое время певица все поняла и ответила коллеге взаимностью. Позднее оказалось, что не поняла она в тот момент лишь одного: по какой причине самоуверенный Агутин так долго ждал, чтобы признаться ей в своих чувствах. Исполнительница задала ему этот вопрос, но ответа на него у Леонида Николаевича до сих пор нет.

Сейчас возлюбленные живут душа в душу. Многие отмечают, что над ними не властно время, потому что они все еще смотрят друг на друга влюбленными глазами. У пары есть дочь, которая проживает в США.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 мая 2021, 13:48 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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Постаревшая Варум пришла к эффектному Агутину

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