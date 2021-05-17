"Терпишь, раздражаешься": Агутин откровенно об отношениях с Варум

Поклонники постоянно пытаются выяснить у звезд секрет их отношений. Несмотря на все слухи, исполнитель утверждает, что они невероятно счастливы.

Леонид Агутин рассказал, что они соблюдают несколько правил. Например, возлюбленные стараются проводить все свободное время вместе. По его словам, не бывает такого, что один из них живет в загородном доме, а другой в квартире. В любую свободную минуту они стараются уделить внимание друг другу.

Артист утверждает, что просто не может жить без Анжелики Варум и верит в счастливую совместную старость. Их отношения он считает чем-то посланным свыше, судьбой. При этом он признает, что все в жизни никогда не бывает гладко. В их семье тоже случаются разлады. "Терпишь, раздражаешься", – признался он.

Однако Леонид Николаевич чувствует себя по-настоящему счастливым. Он считает, что сегодня у него имеется все необходимое. До пандемии его наследницы Полина и Елизавета часто прилетали в Россию и останавливались в загородном особняке папы, но злосчастный коронавирус изменил многое.

Теперь Леонид Агутин мечтает лишь о внуках. Он отметил, что так давно не нянчил малышей, что уже и не помнит, как проводить время с ними. Пока обе девушки не торопятся создавать семью. Полина живет в Лондоне, а Лиза в США.