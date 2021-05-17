"Терпишь, раздражаешься": Агутин откровенно об отношениях с Варум

Леонид Агутин рассказал, что они соблюдают несколько правил. Например, возлюбленные стараются проводить все свободное время вместе. По его словам, не бывает такого, что один из них живет в загородном доме, а другой в квартире. В любую свободную минуту они стараются уделить внимание друг другу.
Артист утверждает, что просто не может жить без Анжелики Варум и верит в счастливую совместную старость. Их отношения он считает чем-то посланным свыше, судьбой. При этом он признает, что все в жизни никогда не бывает гладко. В их семье тоже случаются разлады. "Терпишь, раздражаешься", – признался он.
Однако Леонид Николаевич чувствует себя по-настоящему счастливым. Он считает, что сегодня у него имеется все необходимое. До пандемии его наследницы Полина и Елизавета часто прилетали в Россию и останавливались в загородном особняке папы, но злосчастный коронавирус изменил многое.
Теперь Леонид Агутин мечтает лишь о внуках. Он отметил, что так давно не нянчил малышей, что уже и не помнит, как проводить время с ними. Пока обе девушки не торопятся создавать семью. Полина живет в Лондоне, а Лиза в США.
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