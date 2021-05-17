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Шоу-бизнес
"Терпишь, раздражаешься": Агутин откровенно об отношениях с Варум

"Терпишь, раздражаешься": Агутин откровенно об отношениях с Варум

Поклонники постоянно пытаются выяснить у звезд секрет их отношений. Несмотря на все слухи, исполнитель утверждает, что они невероятно счастливы.
прочитано 829 раз

Леонид Агутин рассказал, что они соблюдают несколько правил. Например, возлюбленные стараются проводить все свободное время вместе. По его словам, не бывает такого, что один из них живет в загородном доме, а другой в квартире. В любую свободную минуту они стараются уделить внимание друг другу.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Артист утверждает, что просто не может жить без Анжелики Варум и верит в счастливую совместную старость. Их отношения он считает чем-то посланным свыше, судьбой. При этом он признает, что все в жизни никогда не бывает гладко. В их семье тоже случаются разлады. "Терпишь, раздражаешься", – признался он.

Однако Леонид Николаевич чувствует себя по-настоящему счастливым. Он считает, что сегодня у него имеется все необходимое. До пандемии его наследницы Полина и Елизавета часто прилетали в Россию и останавливались в загородном особняке папы, но злосчастный коронавирус изменил многое.

Теперь Леонид Агутин мечтает лишь о внуках. Он отметил, что так давно не нянчил малышей, что уже и не помнит, как проводить время с ними. Пока обе девушки не торопятся создавать семью. Полина живет в Лондоне, а Лиза в США.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2021, 11:27 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая Варум пришла к эффектному Агутину

комментарии

Ответить:

Гость7452536
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Терпят друг друга, чтобы не позориться на склоне лет разводом. Это у простолюдинов пришёл - ушёл как норма
1

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