"Костюм алкоголичка": Ковальчук в странном наряде подняли на смех

Общепризнанная красотка Юлия Ковальчук активно ведет свой блог. Она опубликовала фото нового образа.

Певица предстала перед поклонниками в розовом трикотажном костюме с вытянутыми рукавами. Она рассказала, что приняла участие в популярном шоу и предложила поклонникам отгадать, в каком именно. Дива отметила, что там у нее была собственная миссия. Она хотела доказать всем, что образ блондинки в розовом никак не связан с глупостью.

Юлия Ковальчук подчеркнула, что программа получилась забавной и интересной. Поклонники тут же принялись размышлять, в каком шоу приняла участие знаменитость. Некоторые предположили, что она отправилась на "Секрет на миллион" к Лере Кудрявцевой. Другие же писали о полюбившейся многим передаче "Где логика?", которую ведет Азамат Мусагалиев. Пока никаких деталей дива раскрывать не стала.

Неожиданный образ Юлии Ковальчук многим не пришелся по душе. Он показался пользователем странным и смешным. "Сомнительный фасончик. У Пьеро позаимствовали?", "Что за рукава?", "Рукав, конечно, жесть", "Где руки?", "Что это? Костюм алкоголичка!", "Ужас то какой, чего себя уродовать", – возмутились они.

Другие же посчитали, что певице идет все, потому что она шикарно выглядит. "Хоть ведро на голову надень, все равно красавица", "Цвет очень идет", "Красиво очень", "Розовый Вам к лицу", "Отлично выглядите", "Вы очень красивая", "С годами все интереснее! Материнство придало больше шарма", – восхитились подписчики.

