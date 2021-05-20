Сальма Хайек пожаловалась на тяжелую болезнь

Сальма Хайек очень долго боролась с коронавирусом, но в больницу идти отказалась.

54-летней звезде Голливуда пришлось пережить трудный период, который она до сих пор вспоминает с содроганием. В прошлом году Сальма Хайек подхватила злосчастный вирус и почти два месяца не могла поправиться.

Актриса рассказала, как тяжело она переносила болезнь. Около семи недель знаменитость провела в изоляции. В особо острый период Хайек приходилось лежать под кислородной маской, чтобы насытить легкие кислородом. Когда женщине стало очень плохо, врач настаивал на том, чтобы она отправилась в больницу, но упрямая актриса решила, что лучше умрет дома.

К счастью, умирать Хайек не пришлось. Сейчас актриса уже выздоровела и даже вернулась к работе, однако последствия коронавируса все еще дают себя знать. В интервью изданию "Variety" знаменитость пожаловалась на одышку и быструю утомляемость. В таком состоянии Сальма Хайек взялась за роль в картине Ридли Скотта "Дом Гуччи". Женщина призналась, что после болезни для нее это были идеальные съемки, но даже там она быстро уставала.

Несмотря на тяжелую болезнь, актрисе удалось сохранить потрясающую физическую форму. Недавно "Дни.ру" писали о том, что Сальма Хайек в свои 54 года продемонстрировала поклонникам собственное фото в купальнике и собрала множество восторженных комментариев.