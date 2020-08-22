Сальма Хайек в бикини порадовала народ откровенным фото: Греческая королева!

53-летняя Сальма Хайек умеет притягивать к себе внимание. Природа наградила ее шикарной фигурой. Актриса вновь собрала массу комплиментов, опубликовав в "Инстаграм" смелое фото.

За инстаграм-аккаунтом Сальмы Хайек следят 15,5 миллиона человек. Актриса часто делится с поклонниками снимками и рассказывает последние новости из жизни. Судя по публикациям голливудской звезды, сейчас она находится в Греции.

Большое внимание подписчиков привлек кадр, который Хайек выложила накануне. На снимке она сидит за столом в одном бикини и держит в руке чашку кофе. Волосы Сальмы небрежно собраны в пучок. Фото вряд ли можно назвать непринужденным. Актриса приняла специальную позу, чтобы кадр получился удачным.

Под публикацией поклонники оставили тысячи комментариев. Большинство отметило ее фигуру и пышную грудь. "Вы выглядите как греческая королева!", "Этот снимок весьма эстетичен", "Одна из самых красивых женщин в мире!", "Всегда шикарна", – написали пользователи Сети.

Напомним, этой осенью на экраны должен был выйти фильм от киностудии Marvel с участием Сальмы Хайек "Вечные", однако из-за пандемии коронавируса премьеру было решено отложить. Теперь ленту зрители увидят лишь в феврале 2021 года. Хайек сыграла одного из представителей расы генетически улучшенных суперлюдей.