"Убийственные формы": 54-летняя Сальма Хайек поразила народ откровенным фото

На фотографии актриса, которой в начале осени уже исполнится 55 лет, смело демонстрирует великолепную фигуру. Женщина запечатлена на набережной возле океана. Она одета в цветной слитный купальник, который подчеркивает пышную грудь и стройную талию актрисы.
Снимок звезды уже набрал более 1 миллиона 200 тысяч лайков. Фанаты актрисы из разных стран мира завалили ее восторженными комментариями.
“У тебя убийственные формы!” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Идеал женской красоты”, “ты выглядишь потрясающе!”,“идеальное тело”, “норм тетя”, “королева”.
Около месяца назад актриса уже показывала поклонникам свое фото
в купальнике, но там она была видна лишь частично. Тогда Хайек была
запечатлена на борту яхты в тот момент, когда звездная мать делала массаж своей
дочери. Снимок также собрал огромное количество лайков и комплиментов от Интернет-пользователей.
Яркой внешностью актриса во многом обязана своему мексиканскому происхождению. Она стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию «Оскар». За свою долгую кинокарьеру Сальма Хайек снялась более, чем в 30 картинах.
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