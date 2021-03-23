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"Убийственные формы": 54-летняя Сальма Хайек поразила народ откровенным фото

"Убийственные формы": 54-летняя Сальма Хайек поразила народ откровенным фото

Голливудская звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором она позирует в купальнике с глубоким декольте. Внешний вид Сальмы Хайек взволновал многочисленную армию ее поклонников по всему миру.
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На фотографии актриса, которой в начале осени уже исполнится 55 лет, смело демонстрирует великолепную фигуру. Женщина запечатлена на набережной возле океана. Она одета в цветной слитный купальник, который подчеркивает пышную грудь и стройную талию актрисы.

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Снимок звезды уже набрал более 1 миллиона 200 тысяч лайков. Фанаты актрисы из разных стран мира завалили ее восторженными комментариями.

“У тебя убийственные формы!” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Идеал женской красоты”, “ты выглядишь потрясающе!”,“идеальное тело”, “норм тетя”, “королева”.

Около месяца назад актриса уже показывала поклонникам свое фото в купальнике, но там она была видна лишь частично. Тогда Хайек была запечатлена на борту яхты в тот момент, когда звездная мать делала массаж своей дочери. Снимок также собрал огромное количество лайков и комплиментов от Интернет-пользователей.

Яркой внешностью актриса во многом обязана своему мексиканскому происхождению. Она стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию «Оскар». За свою долгую кинокарьеру Сальма Хайек снялась более, чем в 30 картинах.

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Фото: Rich Polk / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 12:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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