Загорелая Волочкова страдает на Мальдивах: Как все успеть?

Балерина тщательно скрывает лицо своего избранника, отмечая, что хочет сохранить в тайне подробности личной жизни. По словам знаменитости, главное, что нужно знать поклонникам: она счастлива.
Ежедневно Анастасия Волочкова публикует в личном блоге несколько снимков с отдыха. На фотографиях загорелая балерина позирует в купальниках и роскошных платьях. Правда, как оказалось, замечательных кадров за время отпуска накопилось приличное количество, и теперь артистка страдает, что не успевает все показывать подписчикам.
"Они сделаны с любовью и симпатией! Как их успеть тут разместить?! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – недоумевает танцовщица. Впрочем, в комментариях под снимками народ возмущается. Пользователи Сети считают, что у артистки слишком много снимков в белье и ей стоило бы одеться.
"Неужели такая потребность и зависимость по нескольку раз в день выкладывать свои фото. Для чего? Постоянно нуждаетесь в похвале? Или одиночество задавило. Взрослая , если не сказать старая баба, а менталитет как у школьницы", "Олех вернулся и решил поменять геолокацию???Настя бросайте Олега, одевайтесь в одежду и по ходу прогулки покажите нам Мальдивы, фотки норм, но лучше одеться", "Только море, и деревня, показать нам нечего Анастасии. Только купальники", – написали в комментариях.
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