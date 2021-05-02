Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Воскресенье
2 мая
Лента новостей
13:46
"Совесть и душу продал": Падший Киркоров устроил фотосессию в церкви
13:45
Экс-солистка "ВИА Гры" Грановская о грязном скандале Меладзе и Лорак: Слишком развито воображение
13:27
Журналист Дмитриев: Новым декретом Лукашенко заложит бомбу под свою власть и даст шанс оппозиции
13:03
Есть чем гордиться: Галкин показал яйца в присутствии детей
13:03
Резвящаяся с полуголым избранником Волочкова поздравила народ с Пасхой
12:14
Есть ли польза? Молодая жена Петросяна высказалась о "Модном приговоре"
12:01
Ого! Народ ахнул при виде больших яиц Агутина
11:30
"А вы бы не предложили соитие таким девушкам?": Кушанашвили об атаке Лорак на Меладзе
11:29
"Должна была меня бросить": Агутин выложил правду о браке с Варум
11:17
Украинский эксперт Чмут: Один удар России отбросит нас на 20 лет назад
10:50
"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат
10:41
Красный и лысый Владимир Пресняков вызвал оторопь
08:02
"Глаз не оторвать!": Молодая жена Цекало выставила оголенную грудь
06:04
"Что за богиня?": Жаркие фото чемпионки Туктамышевой довели до экстаза
04:05
Это же Седокова! Боня стала неузнаваемой
02:08
Оголившаяся Литвинова раскрыла свой секрет красоты: Плюсы бесконечны
23:58
Маликов раздавлен внезапной смертью: Вся эстрада была в него влюблена
22:07
"Немецкие войска освободили Севастополь от русских": Украинских историков подняли на смех
20:04
Белорусские силовики записали обращение к народу: Нас рассчитывали купить
19:23
В ДНР оценили возможность огненных провокаций со стороны Украины в Пасху
17:53
"Не могу говорить": тяжелобольная Крючкова напугала россиян
17:31
Украинский посол пригрозил России 200-тысячной армией: Урон будет огромный
16:49
Родившая двух сыновей Подольская заговорила о новой беременности
16:24
"Сумасшедшая": Кожевникова в платье и на каблуках бегала между танками перед парадом Победы
15:54
"Сознание Шариковых": Озлобленная Гузеева накинулась на россиян
15:30
Белорусский политик Скребец: Уже скоро Кремль сполна спросит с Лукашенко за долги
15:12
Не может оправиться: смерть продюсера стала ударом для Пугачевой
14:23
Вот так сюрприз! Джанабаева и Меладзе дали дочери необычное имя
13:56
В Сеть слили редкие фотографии Жанны Фриске
13:48
"Действительно опасный для него сценарий": политолог Елисеев о возможном уходе Лукашенко
13:13
Большой кровавый след: на звездного сына Сафронова напала лошадь
12:57
"Мать содрала с меня сто шкур": дочь рассекретила настоящие отношения с требовательной Легкоступовой
12:54
"Раскабанел!": располневший Прилучный вызвал омерзение
12:31
"Сладкий!": изголодавшийся Киркоров провел язычком по головке Баскова
12:24
"Твари бессовестные!": брошенная Прилучным Муцениеце взорвалась
12:04
Стас Пьеха перенес инсульт из-за наркотиков
11:52
"Не приезжайте к нам!": затравленный Кадыров сообщил о непростом решении
11:30
"Хоть тряпку намотай": Заплывшую жиром Кожевникову подвели гормоны
10:52
Журналист Кнырик: США поручили Зеленскому привести к власти нацистов
10:49
"Не будет таким": Беременность Арзамасовой задела сына Авербуха
10:49
Народ взбудоражил новый снимок Фрейндлих после госпитализации
10:18
Стал известен победитель 8-го сезона шоу "Голос.Дети"
10:00
Экс-депутат Верховной Рады Фарион призвала к героизации украинских нацистов
08:10
Бывшие любовники Джулии Робертс публично столкнулись лбами
08:05
"Больно видеть": Панин подвергает дочь жутким испытаниям
06:01
Собчак возмутила поклонников "фото без трусов"
04:02
"Спасибо, любовь моя": Киркоров раскрыл свои чувства к Бузовой
02:07
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
23:59
Снова свободна? Дочь Урганта спровоцировала слухи о расставании с чернокожим любовником
22:51
Кейт Мидллтон теряет позиции: у герцогини появилась серьезная конкурентка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Известная певица напала на Меладзе вслед за Лорак
"В чем меня можно порицать?": униженная Проклова оправдалась за интимные откровения
Белорусские силовики записали обращение к народу: Нас рассчитывали купить
"Что же ко мне никто не домогается?": Догилева посмеялась после откровений Прокловой
"Сознание Шариковых": Озлобленная Гузеева накинулась на россиян
"Я хочу жить!": бывшая жена Аршавина взмолилась перед выселяющей ее свекровью
Шоу-бизнес
Экс-солистка "ВИА Гры" Грановская о грязном скандале Меладзе и Лорак: Слишком развито воображение

Экс-солистка "ВИА Гры" Грановская о грязном скандале Меладзе и Лорак: Слишком развито воображение

Экс-солистка "ВИА Гры" вступилась за Константина Меладзе. Надежда Грановская не верит обвинениям.
прочитано 358 раз

Украинская певица Ольга Полякова вслед за коллегой по цеху Ани Лорак сообщила о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе. Заявления артисток стали резонансными, разгорелся грязный скандал, многие публичные персоны уже высказались на этот счет.

ПО ТЕМЕ

"А вы бы не предложили соитие таким девушкам?": Кушанашвили об атаке Лорак на Меладзе

Известная певица напала на Меладзе вслед за Лорак

Экс-подопечная продюсера, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Надежда Грановская, заявила, что Константин Меладзе не способен на то, в чем его обвиняют. Вокалистка отметила, что мало знает Ольгу Полякову, поэтому говорить о ней не имеет права. Между тем Надежда добавила, что у артистов слишком развито воображение.

Грановская намекнула, что Полякова, обвиняя Меладзе в приставаниях, хотела напомнить о себе публике, попиариться. Экс-солистка коллектива "ВИА Гра" считает, что слова Ольги не надо воспринимать серьезно. Надежда не исключает, что сказанное ее коллегой только шутка.

Отметим, Надежда Грановская ничего не сказала о резонансном интервью Ани Лорак Борису Корчевникову. Напомним, в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" вокалистка сообщила, что Константин Меладзе предлагал ей выйти за рамки деловых отношений. Дескать, в случае согласия карьера Лорак будет развиваться стремительнее.

Лорак сообщила также, что Меладзе, услышав отказ, прекратил сотрудничество с ней. Константин заблокировал номер Ани, попросил знакомых не общаться с ней.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 2 мая 2021, 13:45 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бали, Дубай и Мальдивы: шикарный отдых "бедных" российских звезд

комментарии

Ответить:

Гость718635
Пожаловаться Ответить
Ну как не такой Костя, к Галушке/Брежневой кто подкатил или ее карьера плохо развивается или она самая талантливая из Виагры ? Публикуя такие высказывания , каждая по 5 раз за мужем, дети от разных мужей , сожительство с женатыми мужчинами и всё мы не такие, он не такой. Да, поняли уже, Надя, святые вы все ! Хоть бы не позорились и лапшу на уши людям не вешали!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Экс-солистка "ВИА Гры" Грановская о грязном скандале Меладзе и Лорак: Слишком развито воображение

Вокалистка не может поверить обвинениям
Шоу-бизнес

Ого! Народ ахнул при виде больших яиц Агутина

Артист превзошел ожидания
Шоу-бизнес

"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат

Поп-короля постигла неудача
Шоу-бизнес

Есть чем гордиться: Галкин показал яйца в присутствии детей

Юморист похвастался

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+