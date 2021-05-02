Экс-солистка "ВИА Гры" Грановская о грязном скандале Меладзе и Лорак: Слишком развито воображение

Украинская певица Ольга Полякова вслед за коллегой по цеху Ани Лорак сообщила о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе. Заявления артисток стали резонансными, разгорелся грязный скандал, многие публичные персоны уже высказались на этот счет.
Экс-подопечная продюсера, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Надежда Грановская, заявила, что Константин Меладзе не способен на то, в чем его обвиняют. Вокалистка отметила, что мало знает Ольгу Полякову, поэтому говорить о ней не имеет права. Между тем Надежда добавила, что у артистов слишком развито воображение.
Грановская намекнула, что Полякова, обвиняя Меладзе в приставаниях, хотела напомнить о себе публике, попиариться. Экс-солистка коллектива "ВИА Гра" считает, что слова Ольги не надо воспринимать серьезно. Надежда не исключает, что сказанное ее коллегой только шутка.
Отметим, Надежда Грановская ничего не сказала о резонансном интервью Ани Лорак Борису Корчевникову. Напомним, в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" вокалистка сообщила, что Константин Меладзе предлагал ей выйти за рамки деловых отношений. Дескать, в случае согласия карьера Лорак будет развиваться стремительнее.
Лорак сообщила также, что Меладзе, услышав отказ, прекратил сотрудничество с ней. Константин заблокировал номер Ани, попросил знакомых не общаться с ней.
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