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"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе

"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе

Ани Лорак рассказала о специфическом подходе Константина Меладзе, который использует не вполне честные методы в работе.
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Украинская певица стала гостьей одного из последних выпусков программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". В беседе с Борисом Корчевниковым Ани Лорак косвенно обозначила причину давнего конфликта с известным композитором.

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Ани Лорак Певица

Знаменитость не захотела разглашать точных условий сотрудничества с Меладзе, но подчеркнула, что его требования лежали в сфере личного и касались того, на что звезда не готова была пойти даже ради популярности. Лорак подчеркнула, что те же условия композитор выдвигал и другим своим артистам, а они при этом соглашались.

После таких провокационных заявлений зрители стали активно обсуждать звездный конфликт. Многие пользователи Сети пришли к выводу, что известный композитор предлагал артисткам интим:

"Так вот как в виагру попадают!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "А кто-то сомневался?", "Все тайное рано или поздно становится явным", "Ясно о чем она, все по стандарту через постель".


К обсуждению деликатного вопроса подключился и шоумен Рустам Солнцев, который в своем инстаграм-аккаунте написал, что Лорак сдала Меладзе "со всеми его седыми потрохами". Впрочем, в ответ ему некоторые фолловеры заметили, что и сама Ани Лорак не святая, так как начала сожительствовать со своим продюсером, еще будучи совсем юной.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 13:06 Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
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Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной

комментарии

Ответить:

Гость697950
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Молодец что правду рассказала
гость
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Гадюшник! Ну Меладзе получил по заслугам, имея в жёнах самую блудливую из гарема.
Впечатление, что вдохновение творчества у него полностью пропало с исчезновением сексуальных желаний.
Прохожий .
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Что же тут плохого , совмещать приятное с полезным.
Гость695210
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Хорошая , талантливая певица, обладающая прекрасным голосом. Интеллигентный и скромный человек. А что там творилось в Виагре, всем хорошо известно. Результат тоже все видят. Такие продажные люди как Лолита и Лобода со своим мнением не удивили. Лолите важнее пока что Меладзе, она считает его более влиятельным. Продалась. Так некрасиво поступать, ведь она хорошо понимает, что Ани Лорак говорит чистую правду.
Гость707813
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Америку не открыла. Хорошо, что хоть девушкам предлагает. В шоу-бизе знают продюсеров, которые любят голубых мальчиков на тонких ножках.
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