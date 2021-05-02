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Шоу-бизнес
Ого! Народ ахнул при виде больших яиц Агутина

Ого! Народ ахнул при виде больших яиц Агутина

Леонид Агутин поздравил россиян с Пасхой. Певец показал крашеные яйца.
прочитано 271 раз

Православные люди отмечают 2 мая 2021 года Светлое Христово Воскресение. К Пасхе принято красить яйца и печь куличи. Среди звезд российской эстрады немало приверженцев этой традиции. Знаменитости делятся снимками своих кулинарных изысков в социальных сетях, получая от фанатов пожелания и позитивные эмоции. Музыкант Леонид Агутин опубликовал в инстаграм-аккаунте в честь праздника интересную фотографию.

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Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

В кадре артист предстал вместе с пасхальной тарелкой, в которой лежат яйца. Заметно, что они окрашены луковой шелухой. Леонид Агутин подставил блюдо очень близко к объективу, чтобы яйца выглядели достаточно крупными и красивыми. "С праздником Светлого Христова Воскресения вас, люди! Всех, без исключения!" — добавил певец к фото.


Подписчикам было приятно получить теплое поздравление от звездного мужчины. Они отреагировали на публикацию положительно и ответили артисту душевными словами. "Спасибо! Пусть Ваш дом будет наполнен здоровьем и счастьем!", "И вашу семью тоже с праздником", "Пусть вашей жизнью управляет доброта!", "Крепкого здоровья, счастья вам Леонид и вашей семье!", "С праздником! Здоровья, благополучия и счастья в ваш дом!" — написали Леониду Агутину благожелательные россияне.

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Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 мая 2021, 12:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездная Пасха: знаменитости показали яйца и куличи

комментарии

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Всех рабов ввв000ннююючччииихх - христопииииддд000ррр000в и христобббллляяяядддееей с христоббббблллляяяяяддддсссскккким праздником!Украсьте яйца не как Агутин,потому что жид знает к чему это!Аааа в центре поставьте ххххууууйййй(он же кулич) желательноо испечь высокий,полейте его сссспппееееррррммммооой(сахарным раствором) и самое главное посыпьте спермотозоидами сверху(цветные штучки)!!!С0000сссссииииттте падшие рабы на здоровье!В довесок предлагаю отличный продукт для падших:"С О С И с(У)ка!Мы Евреи специально букву у убрали!Продукт называется не колбаски домашние,отварные,а С О С И С У КА!
666
Пожаловаться Ответить
Всех рабов ввв000ннююючччииихх - христопииииддд000ррр000в и христобббллляяяядддееей с христоббббблллляяяяяддддсссскккким праздником!Украсьте яйца не как Агутин,потому что жид знает к чему это!Аааа в центре поставьте ххххууууйййй(он же кулич) желательноо испечь высокий,полейте его сссспппееееррррммммооой(сахарным раствором) и самое главное посыпьте спермотозоидами сверху(цветные штучки)!!!С0000сссссииииттте падшие рабы на здоровье!В довесок предлагаю отличный продукт для падших:"С О С И с(У)ка!Мы Евреи специально букву у убрали!Продукт называется не колбаски домашние,отварные,а С О С И С У КА!
666
Пожаловаться Ответить
Всех рабов ввв000ннююючччииихх - христопииииддд000ррр000в и христобббллляяяядддееей с христоббббблллляяяяяддддсссскккким праздником!Украсьте яйца не как Агутин,потому что жид знает к чему это!Аааа в центре поставьте ххххууууйййй(он же кулич) желательноо испечь высокий,полейте его сссспппееееррррммммооой(сахарным раствором) и самое главное посыпьте спермотозоидами сверху(цветные штучки)!!!С0000сссссииииттте падшие рабы на здоровье!В довесок предлагаю отличный продукт для падших:"С О С И с(У)ка!Мы Евреи специально букву у убрали!Продукт называется не колбаски домашние,отварные,а С О С И С У КА!
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