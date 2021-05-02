Ого! Народ ахнул при виде больших яиц Агутина

Леонид Агутин поздравил россиян с Пасхой. Певец показал крашеные яйца.

Православные люди отмечают 2 мая 2021 года Светлое Христово Воскресение. К Пасхе принято красить яйца и печь куличи. Среди звезд российской эстрады немало приверженцев этой традиции. Знаменитости делятся снимками своих кулинарных изысков в социальных сетях, получая от фанатов пожелания и позитивные эмоции. Музыкант Леонид Агутин опубликовал в инстаграм-аккаунте в честь праздника интересную фотографию.

В кадре артист предстал вместе с пасхальной тарелкой, в которой лежат яйца. Заметно, что они окрашены луковой шелухой. Леонид Агутин подставил блюдо очень близко к объективу, чтобы яйца выглядели достаточно крупными и красивыми. "С праздником Светлого Христова Воскресения вас, люди! Всех, без исключения!" — добавил певец к фото.

Подписчикам было приятно получить теплое поздравление от звездного мужчины. Они отреагировали на публикацию положительно и ответили артисту душевными словами. "Спасибо! Пусть Ваш дом будет наполнен здоровьем и счастьем!", "И вашу семью тоже с праздником", "Пусть вашей жизнью управляет доброта!", "Крепкого здоровья, счастья вам Леонид и вашей семье!", "С праздником! Здоровья, благополучия и счастья в ваш дом!" — написали Леониду Агутину благожелательные россияне.

