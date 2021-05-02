"Должна была меня бросить": Агутин выложил правду о браке с Варум

Крепкий брак в современных реалиях многим кажется чем-то сверхъестественным и из ряда вон выходящим. Когда люди долгое время живут вместе душа в душу, окружающие скептически к этому относятся и ищут подвох. Леонид Агутин и Анжелика Варум женаты более двадцати лет и слухи о трещинах в их отношениях не умолкают ни на минуту. Длительная семейная жизнь публичных личностей вызывает повышенный интерес и множество вопросов. Леонид Агутин решил честно рассказать, какие преграды ему приходится преодолевать вместе с супругой.
"По идее, моя жена должна была меня уже бросить к чертовой матери и просто не трепать себе нервы, и не мучить себя", — объявил исполнитель хита "На сиреневой луне". Певец сообщил, что был близок к разводу с Анжеликой Варум всего пару раз. Леонид Агутин признался, что порой совершает ошибки, из-за которых потом не разговаривает с женой несколько дней подряд.
Звездные супруги перестали спать в одной постели. Эстрадная дива отдыхает в отдельной спальне, наслаждаясь уединением и комфортом. Как сообщил артист, причины этого кроятся не в угасании чувств, а в разных предпочтениях. Леонид Агутин любит спать в прохладной комнате, а Анжелика Варум в таких условиях замерзает и чувствует себя недостаточно хорошо.
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