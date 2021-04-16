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Эротичные трусы и пиджак на голое тело: Агутина и Варум с позором выставили из ресторана

Эротичные трусы и пиджак на голое тело: Агутина и Варум с позором выставили из ресторана

С возлюбленными произошло весьма неоднозначное событие. Такого не ожидал никто.
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Впервые Леонид Агутин встретил Анжелику Варум на фестивале "Песня года". Там артистка появилась в компании своего именитого отца. Практически сразу исполнитель заявил, что женится на его дочери, а тот был не против. Однако тогда это все были лишь шутки, настоящие чувства появились немного позднее.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Они встретились еще раз. Тогда звезды выступали на одной сцене, и случился неприятный конфуз. Певец засмотрелся на длинную узкую юбку дивы. Поднимаясь за ней по лестнице, он случайно наступил на подол. Послышался характерный звук. Юбка треснула. Артисту было невероятно неудобно, что он стал виновником такого происшествия.

Песня "Королева" практически сразу стала первым совместным хитом пары. Для Анжелики Варум создали два костюма, один из которых вызвал спорные чувства у исполнителя. Шорты, которые нужно было надеть с корсетом, напоминали ему трусы, а возлюбленная возмущалась подобным ассоциациям.

Однако неоднозначные ощущение от костюма были не только у него. Пара отправилась отмечать успех в ресторан, но в какой-то момент подошел менеджер. Все дело в том, что он заметил пиджак исполнителя, надетый на голое тело. Затем встала Анжелика Варум, и просто ошарашила сотрудников своим костюмом. Их выгнали за неподобающий вид.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 09:19 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина
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Милые, добрые люди, спасите нас пожалуйста!!! Я недавно похоронила мужа, который был лежачим инвалидом после ДТП. Жили только на его пособие по инвалидности, а сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми, без работы и денег... Нам действительно нечего кушать, одеть детей тоже не во что. Прошу о помощи всех небезразличных! У меня есть карточка сбербанка 4276540047783372, Ирина Геннадьевна, помогите кто как может. Себе ничего не прошу, хотя бы детям на еду... Храни вас Боже!
👍
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Гость693320
Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой! )))))
Зато красивый романтичный рассказ. Мне понравился :)
Гость693320
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Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой! )))))
1

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