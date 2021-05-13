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Шоу-бизнес
Успенская дала под дых позарившемуся на ее имущество мужу

Успенская дала под дых позарившемуся на ее имущество мужу

Любовь Успенская одержала первую победу над Александром Плаксиным, решившим присвоить ее недвижимость.
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В далеком 1987 году королева русского шансона заключила брак с Александром Плаксиным, который впоследствии стал отцом ее единственной дочери. Долгие годы супруги не живут вместе, но официального развода не оформляли. Все это время певице приходилось чуть ли не полностью содержать безработного мужа, живущего в Америке. Однако мужчина не проявил благодарности и внезапно подал иск на раздел имущества, нажитого честным трудом Любови Успенской.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Однако Любовь Залмановна решила не отступать. Ее адвокаты попытались договориться с Плаксиным в досудебном порядке, но тот не шел на контакт. В результате был подан встречный иск, и дело дошло до суда. Мужчина надеялся получить половину особняка звезды, а также московскую квартиру с машиноместом, которую он когда-то купил по поручению супруги, но оформил на себя.

13 мая состоялся первый суд по данному делу, и алчный супруг Успенской потерпел фиаско. Благодаря грамотным действиям адвокатов звезды, на квартиру и машиноместо наложен арест до того момента, как будет выделена доля певицы. Теперь мужчине не удастся продать это имущество и завладеть деньгами единолично, как он того хотел.

Как объяснила "КП" адвокат Елена Сенина, в результате своевременно поданного встречного иска мужчина получил лишь "кусочки" имущества, хотя мог бы остаться при больших деньгах. Плаксин оказался в интересном положении: он может приехать пожить в свою часть квартиры, но распоряжаться недвижимостью не может.

Ранее Любовь Успенская предполагала, что ее муж сам вырыл себе яму – он решился на аферу, которая способна довести его до тюрьмы.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 10:23 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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