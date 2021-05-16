Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Лысая? С Валерии сорвали парик
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
"Какие глазки у малышки!": Стало известно о пополнении в семье Боярской
партнеры
Воскресенье
16 мая
Лента новостей
16:26
"Пенис ни разу не встал": известный певец не смог возбудиться от Муцениеце под пристальным взглядом Прилучного
16:21
Требуется анестезия и разрез: Тодоренко попала на операционный стол
16:08
Дочь стала помехой: адвокат сболтнула правду об Успенской
15:22
"У нас уже нет союзников": украинский политолог Бушанский заявил о беспомощности Киева
14:34
"Его кожу у меня из-под рук вынимали": Лолита стала жертвой извращенца
14:31
Названы виновные: почему особенная дочь певца Данко оказалась в реанимации в тяжелом состоянии
14:19
"Никому ничего не должна": Разведенная Климова дала совет российским мужчинам
13:47
Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией
13:47
Рязанова раскрыла правду об отношении Собчак к родителям Богомолова
13:44
Партия "Зеленые" намерена участвовать в выборах в Госдуму
13:13
Благодать: Строящему личную часовню Киркорову вручили икону за 1,5 миллиона
13:06
"Алла каждый день дает мне": Галкин поделился подробностями брака с Пугачевой
12:48
Сиделка дает лекарства: прикованная к инвалидному креслу Тарасова хочет подольше пожить
12:16
"Господи, помоги": Маленькая дочь Данко с ДЦП попала в реанимацию
12:08
СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
11:58
Сыты по горло: Барановская прямо высказалась о романе с Борисовым на фоне высокомерия Аршавина
11:40
Актриса Раиса Рязанова умоляет похоронить ее около сына
11:25
Новая любовь? Тимати застукали на ласках с участницей "Холостяка"
11:08
"Вынашивание детей в арендованных матках": Азизу разнесли в пух и прах за решение рожать на шестом десятке
11:01
"Хватит таскать меня на яхту с Шишковой": Решетова вывалила всю правду о расставании с Тимати
08:39
Слуцкая после бойни в Казани заговорила об ужасном случае с сыном: Насилие, кровь и убийства
06:45
"С мужчинами лучше": Ургант показал страсть на камеру
04:31
Изнемогшего Де Ниро сразила жуткая травма: С актером простились
02:26
"Да пошла ты в ***": брошенной Решетовой дали пинка
00:11
Тощая Боярская всполошила народ своим видом
22:18
61-летнюю Кадышеву отправляют на "Евровидение" вместо Манижи
20:39
Убиваются собственные ткани: Тодоренко шокировала откровениями о перенесенной операции
20:22
Пушков отреагировал на слова Зеленского о европейской Украине: Это просто пустозвонство
20:03
Госпитализированному Топалову указали на дверь
18:12
"Я потеряла себя!": об униженную Яну Поплавскую вытерли ноги
18:05
"Семь лет и все": Харламов потерял состояние из-за развода с Асмус
17:34
Фронтмен группы "Нервы" подрался в московском баре
17:22
Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть
17:21
На Украине назвали сроки возможных досрочных президентских выборов
16:39
"Настоящее бесстыдство": принца Гарри разнесли за нападки на королевскую семью
16:29
Миронов и Агуреева станут гостями Башмета в Красноярске
16:23
Более миллиона москвичей привились от коронавируса
16:10
У Дзюбы родился третий ребенок: обнародовано имя
15:17
"Встал и вышел *** отсюда": набычившаяся Водонаева напугала народ
15:01
"Потраченное время": растоптанная Зудина пожалела о содеянном
14:43
"Сочная!": сексуальная Загитова возбудила россиян
14:10
Партия Порошенко требует выселить Зеленского с президентской дачи
13:59
Дорога встала: публичная выходка едва не привела Джигурду в полицию
13:55
Беременная звезда "Дома-2" выходит замуж
13:10
"Волосы выпали": оставшаяся без носа экс-супруга Аршавина о своем состоянии
13:00
Харламов вскрыл похабные детали из жизни Варнавы: Он тебя попробовал как женщину?
12:31
Киркоров бросился спасать побитого экс-любовника Бузовой: Не трогай!
12:28
"Любой диалог бесполезен": дочь отказалась от общения с вдовцом Легкоступовой
11:55
Униженная Барановская врезала Аршавину за понты: Следит за мной?
11:51
С Первого канала трясут миллионы за грубое нарушение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть
57-летняя Азиза собралась рожать от молодого избранника
Сидящий на шее Татьяны Васильевой сын застрял на одном из самых дорогих курортов мира
"Таким мужикам – грош цена": Макееву пропесочили за издевательство над экс-супругой любовника
"Потраченное время": растоптанная Зудина пожалела о содеянном
Ургант сделал заявление о закрытии своего шоу: Дни оказались сочтены
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Дочь стала помехой: адвокат сболтнула правду об Успенской

Дочь стала помехой: адвокат сболтнула правду об Успенской

Вскрылись детали бракоразводного процесса Любови Успенской. На пути артистки возникли препятствия.
прочитано 632 раза

Звезда не скрывает, что супруг-американец коварно отравляет ей жизнь, пытаясь отобрать элитную недвижимость. Уже много месяцев Любовь Успенская твердит о разводе, жалея, что выходила замуж без брачного договора. Однако о том, насколько удачно идут суды, певица отвечает сухо и уклончиво.

ПО ТЕМЕ

Успенская дала под дых позарившемуся на ее имущество мужу

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Ситуацию прояснила адвокат знаменитости, уточнив, что развод до сих пор не состоялся. "То, что на поверхности, — это Татьяна (дочь артистки, — Прим. ред.), которую бы травмировала эта ситуация", — выразилась женщина. По словам юриста, Татьяна может отреагировать на развод родителей максимально нежелательно, поэтому певица не торопится ставить точку в этой истории. Выходит, что из-за 31-летней наследницы Любовь Успенская вынуждена оставаться в токсичных отношениях с мужем-абьюзером.

Напомним, в прошлом году о нестабильном психическом состоянии наследницы Любови Успенской говорила вся страна. Девушку принудительно держали в клинике, рассчитывая помочь ей справиться с наркотической зависимостью. Татьяна Плаксина делала вызывающие заявления, порочащие честь и достоинство звездной матери, считала ее своим врагом. Этой весной Любовь Успенская объявила, что дочь избавилась от тяги к запрещенным веществам и идет на поправку.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2021, 16:08 Источник: НТВ/"Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

Гость739913
Пожаловаться Ответить
Мерзкие жидовки , поскуды
Гость734259
Пожаловаться Ответить
Екатерина Ежова , ты провокатор. Ничего не надо высасывать из пальца. «Абьюзера» Любовь Успенская вообще не видит. Он живет в Америке. И почему ты называешь его этим словом ? Какое у тебя есть на это право? И не смей цепляться к дочке, понятно тебе? Люба с мужем сами решат свою проблему.
Гость736978
Пожаловаться Ответить
Смотрела передачу «три аккорда» ну там Любочка вовсе красе, трудно даже придумать такой образ. Страх господний!
Гость731946
Пожаловаться Ответить
Любка опозорилась на всю страну,не семья,а дьявольщина, бог все видит, жирный котов- мочит
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Названы виновные: почему особенная дочь певца Данко оказалась в реанимации в тяжелом состоянии

У ребенка сильная интоксикация
Шоу-бизнес

"Его кожу у меня из-под рук вынимали": Лолита стала жертвой извращенца

Певица поделилась с народом страшной историей о насильнике

Шоу-бизнес

Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией

Возрастной брак Брухуновой и Петросяна трещит по швам

Шоу-бизнес

"Вынашивание детей в арендованных матках": Азизу разнесли в пух и прах за решение рожать на шестом десятке

Идея артистки не нашла понимания

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+