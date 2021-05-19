"Мы видим Россию грозной": Манижу обвинили в агрессии на "Евровидении"

После того, как певица Манижа прошла в финал "Евровидения", ее выступление подверглось активному обсуждению.

Накануне стало известно, что конкурсантка из России прошла в финал международного музыкального конкурса. Выступление нашей представительницы было очень ярким, а реакция на успех – очень бурной. Среди прочих экспертов номер, который представила певица Манижа, прокомментировал историк моды Александр Васильев.

Искусствовед отметил, что представляя Россию, Манижа вела себя слишком напористо и даже продемонстрировала некий агрессивный посыл. Это читалось как в исполнении песни, так и во внешнем виде звезды. Девушка появилась на сцене в объемном наряде, сшитом из лоскутков ткани, которые были присланы из разных регионов нашей страны. Под платьем оказался еще более яркий красный комбинезон, символизирующий усердный труд русских женщин. Дополнил наряд певицы грандиозный головной убор.

Под стать наряду была и напористая манера исполнения песни. Васильев нашел, что выступление было созвучно панк-року. Таким образом Манижа показала Россию "грозной, топающей, красной и самоуверенной". Однако ведущий "Модного приговора" считает, что нашу страну следует представлять на мировом уровне в несколько ином свете – об этом сообщил телеграм-канал "Радиоточка НСН".

Напомним, что многие россияне не верили в успех нашей представительницы на "Евровидении" и предрекали ей провал. Певица Манижа призналась, что подверглась настоящей травле в Сети, но это не сломило ее волю и стремление к победе.