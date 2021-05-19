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Прошедшая в финал певица Manizha заявила о травле на "Евровидении-2021"
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Шоу-бизнес
Не Манижа: Чурикова предпочла российской певице на "Евровидении-2021" иностранцев

Не Манижа: Чурикова предпочла российской певице на "Евровидении-2021" иностранцев

Ведущая и комментатор "Евровидения-2021" рассказала, кому отдала бы свой голос на международном музыкальном конкурсе.
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Яна Чурикова призналась, что ее фаворитами являются участники из Бельгии и Мальты. Вместе с тем, певицу Манижу она считает профессиональной и дисциплинированной.

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Манижа (Manizha) Далеровна Сангин

Манижа (Manizha) Далеровна Сангин певица

Теледива заявила, что исполнительница от России справилась со своей задачей на 100%, передает Ura.ru. Артистка прошла в финал "Евровидения-2021", утерев нос скептикам и хейтерам, устроившим ей травлю. Ведь многие россияне не верили в успех Манижи.

Прогнозы же Чурикова делать не решилась. Она отметила, что это плохая примета. Также она добавила, что у россиян неоднозначное отношение к заявке на музыкальный конкурс. Телезвезда пожелала всем участникам хорошего выступления.

Кроме того, ведущая "Евровидения-2021" поведала о том, что после долгой пресс-конференции все они отправились в отель и переваривали случившееся. Она призналась, что все очень утомились. Отметив выход Манижи в финал, все пошли спать и набираться сил перед новыми испытаниями.

Напомним, "Евровидение-2021" проходит в Нидерландах. Помимо российской артистки в финал музыкального состязания прошли музыканты из Украины, Литвы, Азербайджана, Норвегии, Израиля, Мальты, Кипра, Швеции и Бельгии. Остальные конкурсанты будут известны завтра. Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 14:41 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
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