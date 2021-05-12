Врачи спасают цинично добитую буйной дочкой Кравец

"С малыми детками горе, с большими – вдвое", "Не устанешь детей рожаючи, устанешь на место сажаючи" – гласят мудрые русские пословицы. Их справедливость актриса и певица Алена Кравец поняла на собственном горьком примере.



Даниелле – единственной дочери светской львицы – идет 14-й год. Это самый проблемный и сложный возраст, когда девочка превращается в девушку, меняется гормональный фон и психологическое состояние.

"Я не могу совладать с дочкой, – плачет Алена. – Она убегает из школы, заводит романы со взрослыми парнями. Боюсь, что забеременеет! У нее развилась клептомания, и даже помощь психолога не помогает справиться. А недавно домбработница нашла у нее письма и записки, которые дочка пишет сама себе. Судя по всему, мы с отцом ей просто мешаем и она хочет от нас избавиться, поскольку понимает, что является наследницей наших капиталов и недвижимости. Она методично добивает нас своими выходками!"

Все эти переживания довели Алену до больницы. Врачи говорят, что у нее нервный срыв и сильнейшее моральное истощение. Но это у звезд случается часто. Например, певица Лолита бывала в психиатрической клинике. В 2000-х годах у нее началась депрессия из-за бракоразводного процесса с Александром Цекало. На протяжении долгого времени Лолиту преследовали вспышки гнева и нервные срывы. С помощью специалистов певица вышла из продолжительной депрессии. Теперь на помощь врачей уповает и Кравец.